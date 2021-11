Padrastro de James Rodríguez perdió tutela y dejó sin reconocimiento deportivo al Real Sincelejo

Reconocimiento Deportivo del Real Sincelejo será revisado por la Corte Constitucional colombiana

La tutela interpuesta ante la Corte Constitucional por Juan Carlos Restrepo, padrastro del astro colombiano James Rodríguez, fue declarada como improcedente. Esta iba en contra de La Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol, el Ministerio del Deporte y Atlético Fútbol Club. En el comunicado de la Corte se lee que se confirma la sentencia emitida el 29 de septiembre del 2020 donde se declaraba improcedente la sentencia en una tutela presentada por Real Sincelejo.

Además, anula la resolución 1757 del 22 de septiembre del 2020 en la que se le otorgaba el Reconocimiento Deportivo al club de Sucre por parte del Ministerio del Deporte.

En entrevista con la emisora W Radio, el representante del equipo, Juan Carlos Restrepo, cuestionó el interés de la Defensoría del Pueblo y de un magistrado de la Corte Constitucional por insistir en la selección para la revisión de dicha tutela. Esto dijo Restrepo ante los micrófonos de ‘La W’ el pasado 19 de julio:

“Nos causa curiosidad al equipo jurídico que tenemos (a los constitucionalistas y a los penalistas nuestros) que un caso que quedó en firme, que ya fue a la sala de selección y no fue seleccionado después de unos días o un mes, uno de los magistrados que hacía parte de la sala de selección cambie de opinión referente de su posición inicial”.

“Lo único que nosotros estamos pidiendo es que no hayan ese tipo de inquietudes referente de las actitudes o de las acciones que emprenden algunas personas de ese alto tribunal porque no puede ser posible que un mes y medio después un magistrado cambie su postura de no seleccionar, cuando los jurídicos nuestros hacen el análisis del magistrado para contextualizarnos de quién en la persona que está solicitando la insistencia de la revisión, nos damos cuenta de la cercanía que tiene con las entidades que están siendo cuestionadas por nosotros, dígase el Ministerio del Deporte, Federación Colombiana de Fútbol o Dimayor”.

¿De cuándo viene el problema?

El problema del Club de Fútbol Profesional Real Sincelejo S. A. comenzó en el 2005, cuando uno de sus socios, Édgar Paternina, lo vendió de manera irregular a inversionistas de Pereira, por $ 300 millones, según las indagaciones de El Tiempo.

Al equipo se le cambió el nombre por Club por Deportivo Pereira S. A., que buscaba ocupar la plaza perdida por la Corporación Cultural, Social y Deportiva Pereira para representar al equipo de la capital del Risaralda en el fútbol colombiano. No obstante, una vez esta última recuperó el cupo, al Real Sincelejo se le cambió, de nuevo, su nombre, a Club Deportivo Depor F.C., trasladado al Valle del Cauca, donde jugó con este NIT hasta el 2015.

Ya en el 2015, al anularse la venta del Real Sincelejo debido a las irregularidades de Paternina, fue cuando el padrastro de James Rodríguez compró los derechos del club, a través del Tolima Real, su equipo aficionado.

Lo que alega Juan Carlos Restrepo es que, desde ese entonces, no se le ha permitido a su equipo disputar el torneo de la B, hecho que sí pasó con el Depor F.C, equipo refundado con el nombre de Atlético FC y al que sí le dieron el aval deportivo para disputar los partidos.

“La Dimayor y Coldeportes permitieron que el Depor F. C. siguiera jugando después de notificado el fallo, con el NIT del Real Sincelejo”, le dijo Restrepo a El Tiempo.

En las últimas 48 horas, el papá de James Rodríguez ganó una tutela en la que se le ordena al MinDeporte otorgarle el reconocimiento deportivo al Real Sincelejo y a la FCF reconocerlo. Infobae hará seguimiento sobre cómo termina esta novela.

