“Autuori me dio la oportunidad y la confianza en el equipo y ahora soy campeón con él acá”: Nicolás Hernández

El sábado 20 de noviembre el club Athletico Paranaense de Brasil se consolidó como campeón de la edición 2021 de la Copa Conmebol Sudamericana 2021 al vencer por la mínima diferencia a Red Bull Bragantino en el estadio Centenario de Montevideo.

En la nómina de jugadores campeones de Sudamérica con Paranaense estuvo un jugador colombiano que fue inicialista en la plantilla del técnico Alberto Valentim, se trata del defensor central Nicolás Hernández.

A sus 23 años, el futbolista oriundo de Villavicencio y con pasado en Real Santander, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, ya presume de contar con un título internacional en su palmarés. Llegó al equipo brasileño en agosto de este año y en tan solo 10 partidos disputados logró ganarse la confianza de su técnico para aportar como inicialista y dar garantías defensivas.

En entrevista con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Hernández dio sus impresiones tras haber celebrado la segunda Copa Sudamericana del equipo de Curitiba en si historia:

Hernández comenzó siendo suplente en la fecha 17 del Brasileirão y fue recomendado por el entrenador Paulo Autuori desde su paso por Atlético para irse incorporando progresivamente hasta jugar también en la Copa de Brasil, de la cual su equipo es finalista y enfrentará a Atlético Mineiro en la gran final de la edición 2021 de este campeonato nacional.

Cuando le consultaron sobre su salida de Atlético Nacional y un eventual llamado a la selección Colombia, el juvenil aclaró que ha tenido la confianza suficiente para mostrarse en las plantillas y que por criterio y gusto de los entrenadores, se venció su contrato con el cuadro verdolaga durante la fase de grupos de la presente Copa Libertadores siendo suplente:

En Nacional cuando empecé y tuve la oportunidad con el profe Autuori –que fue quien me dio la oportunidad en el equipo y ahora soy campeón con él acá– la verdad tuve mucha confianza, tuve un semestre muy bueno y lastimosamente después no tuve la oportunidad de estar en el club debido a gustos (como es normal) de los entrenadores y después no tuve esa confianza del club, de los entrenadores que estaban en el momento y bueno, yo creo que la confianza es todo en el fútbol