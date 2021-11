Así pasan su tiempo de descanso los actores de Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes 2

Desde que se confirmó la noticia del inicio de las grabaciones de la segunda parte de la popular novela colombiana ‘Pasión de Gavilanes’, los seguidores de la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes han estado a la expectativa de conocer nuevos detalles el proceso. Ante esa necesidad de información, los actores que interpretan a los protagonistas de la producción han estado compartiendo imágenes de lo que ha sido la creación de la nueva entrega. Recientemente, los artistas dejaron ver, a través de sus redes sociales, lo que fue el paseo que dieron por la montañas, durante uno de sus tiempos de descanso.

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la grabación se está adelantando en Villa de Leyva. Por estos días, Dana García, Katherine Porto, y Juan Alfonso Baptista, por ejemplo, mostraron la travesía que tuvieron en medio de una caminata en un espacio natural. Vestidos con prendas deportivas, se tomaron fotografías, sonrientes, luego de haber llegado a la meta.

Dana García

Así mismo, luego de la jornada deportiva, actores y demás profesionales detrás de la realización de la segunda parte de la novela, se reunieron para pasar una tarde de conversaciones, música y comida. “Más cerca del cielo. Regresamos recargados de risas y aventuras. Gracias vida por cada momento que nos regalas”, escribió Dana García sobre el momento que compartió con sus compañeros. “Un domingo en familia. Fue hermoso compartir. No alcancé para la foto, pero me siento feliz de tener estos recuerdos”, dijo Kristina Lilley.

“Llena de felicidad y gratitud infinita con este anuncio y con unirme a este maravilloso cast y producción en la nueva temporada de Pasión de Gavilanes en 2022″, comentó Katherine Porto, quien entra como una nueva integrante del elenco. A porto se le unen nuevos talentos como Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes interpretarán a los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo.

“No es un #tbt, pero sí es un reencuentro maravilloso y mágico de las grabaciones de Pasión de Gavilanes 2. y en pleno rodaje Sarita, Jimena y Oscar. ¿Dónde estará Franco Reyes?”, escribió Natasha Klauss, en su cuenta de Instagram, una de las actrices que más ha estado compartiendo información con los seguidores de la novela.

Justamente, aunque Michel Brown, que le da vida a Franco Reyes, había dicho que no participaría en la segunda parte de la novela, recientemente confirmó que sí lo haría. “Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, dijo en su momento, al negar su participación en la continuación de la novela.

“Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco (…) Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’ porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas (...) Muy pronto nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla de Telemundo. Gracias a ustedes por los mensajes, gracias a Telemundo por encontrar este tiempo y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Pasión de gavilanes”, manifestó el actor argentino.

“Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta que me hace mi Franco”, comentó Klauss, en respuesta a Franco, con quien comparte una historia de amor dentro de la novela.





