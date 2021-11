Prográmese: los colombianos que estarán en acción esta semana en Champions y Europa League

Luis Díaz y Dávinson Sánchez estarán jugando esta semana con sus equipos en la Champions y Conference League. Fotos: Porto / REUTERS

Luego de la doble fechas de eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, y el retorno de las principales ligas en Europa, los futbolistas colombianos verán acción esta semana en la quinta jornada de la Champions, Europa League y Conference League con sus respectivos clubes.

Dávinson Sánchez, David Ospina, Wilmar Barrios y Luis Díaz son algunos de los referentes de la Selección Colombia que buscarán mantener un buen rendimiento para avanzar a las fases de eliminación directa en el primer semestre del 2022. Serán más de 10 partidos que podrá disfrutar en los próximos tres días. A continuación el listado completo.

Martes, 23 de noviembre:

- Young Boys Vs. Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel) - Champions League (Grupo F) - 3:00 p.m.

- Malmö FF Vs. Zenit de San Petersburgo (Wilmar Barrios) - Champions League (Grupo H) - 3:00 p.m.

- Chelsea Vs. Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) - Champions League (Grupo H) - 3:00 p.m.

Miércoles, 24 de noviembre:

- Liverpool Vs. Porto (Luis Díaz y Matheus Uribe) - Champions League (Grupo B) - 3:00 p.m.

- Spartak Moscú Vs. Napoli (David Ospina) - Europa League (Grupo C) - 10:30 a.m.

- Club Brujas (Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo) Vs. RB Leipzig - Champions League (Grupo A) - 3:00 p.m.

- Sheriff Tiraspol (Frank Castañeda y Danilo Arboleda) Vs. Real Madrid - Champions League (Grupo D) - 3:00 p.m.

Jueves, 25 de noviembre:

- Rangers (Alfredo Morelos) Vs. Sparta Praga - Europa League (Grupo A) - 3:00 p.m.

- Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) Vs. Royal Antwerp - Europa League (Grupo D) - 3:00 pm

- Slavia Praga Vs. Feyenoord (Luis Sinisterra) - Conference League (Grupo E) - 12:45 p.m.

- Mura Vs. Tottenham Hotspur (Dávinson Sánchez) - Conference League (Grupo G) - 12:45 p.m.

- Dinamo Zagreb Vs. Genk (Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí) - Europa League (Grupo H) - 12:45 p.m.

EL RESPALDO A REINALDO RUEDA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA:

A menos de un año para que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022, y a falta de cuatro partidos para terminar las eliminatorias sudamericanas, la ‘Tricolor’ se ubica cuarta en la tabla de clasificación y está obteniendo el cupo directo a la cita mundialista. Sin embargo, el rendimiento mostrado por el equipo está por debajo de lo esperado, y el técnico, Reinaldo Rueda, es el principal cuestionado por los aficionados como también por algunos sectores de la prensa.

Reinaldo Rueda Pool via REUTERS/Andres Cuenca - HP1EHA802N82M

De los últimos seis partidos en el certamen, el combinado ‘Cafetero’ apenas ha podido ganar uno: contra Chile (3-1) el pasado 9 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Desde entonces, han sido cuatro empates sin goles y una derrota (1-0) en condición de visitante ante Brasil. Así el panorama, Colombia completó 489 minutos sin marcar.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, salió en defensa del entrenador caleño y dejó en claro que no está considerando retirarlo del cargo de cara a las últimas cuatro fechas del certamen: dos tendrán lugar en enero (contra Perú y Argentina); y otras dos en marzo (frente a Bolivia y Venezuela).

“Rueda tiene el apoyo de todos los integrantes de la FCF. En el Comité Ejecutivo nunca se ha tocado el tema de cambiar de entrenador porque por ahora estamos dependiendo de nosotros mismos para lograr la clasificación. Seguimos teniendo la fe de que vamos a volver al mundial”, sostuvo el dirigente este lunes 22 de noviembre en diálogo con el programa ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio.

SEGUIR LEYENDO: