Lincoln Palomeque enterneció a sus seguidores con nuevas fotos de su segundo hijo, Salvador

A través de su cuenta de Instagram, y con la dedicatoria ‘¿Quién no se derrite con este man?’, el actor colombiano Lincoln Palomeque mostró nuevas fotografías del menor de sus hijos, el pequeño Salvador. Gateando, y usando un sombrero de tela negro, se ve al niño mirando a la cámara y sonriendo. La publicación, que ya supera los 288 mil ‘me gusta’, acumula decenas de comentarios de cariño sobre el menor y la familia Palomeque Cruz. “1 o 2, ¿Cuál foto?”, escribió Palomeque al poner a sus seguidores a escoger cuál de las dos fotografías era más tierna.

Estas fotografías se hicieron públicas tan solo unos días después de que el actor mostrara otra en donde se ve al menor recostado sobre lo que parece ser una alfombra gris. “Definición de una cosa de locos (...) él”, escribió, por aquellos días, sobre su segundo hijo. Estas fotografías se juntan con las publicaciones que hizo Carolina Cruz, madre de Salvador, en la tarde del pasado domingo, en las que dejó ver la divertida tarde que pasó son su hijo mayor, Matías. Madre e hijo estuvieron jugando maquinitas y caminando por la ciudad. “Ustedes saben lo que significa para mi no morder, comerme y espichar a este buñuelo”, dijo Carolina, al llegar a casa, y encontrarse con Salvador, a quien besó en repetidas ocasiones.

En la noche del pasado 21 de noviembre, Carolina, luego de aquel momento, compartió una foto de ella con el pequeño Salvador en la que habló de los complejos momentos que vivió con el niño, hace un tiempo. Es importante recordar que la salud del menor a sufrido de diferentes quebrantos desde su nacimiento. “Esta foro fue cuando comenzó este viaje lleno de aprendizaje y gratitud. Tú y yo, el día de la madre, en la clínica. Estaba llena de miedo pero con la certeza y la fe que de la mano de Dios y en su tiempo, todo estaría bien. Quiero dedicar esta foto a todas las mamás que en este momento están viviendo alfo similar, enviarles un abrazo lleno de fortaleza y amor. Cuando pasamos por situaciones así, la gente siempre pregunta por los chiquitos, pero nunca nos preguntan a las mamás: cómo estamos. Las mamás, las familias, necesitan fortaleza, atención y cuidados para sacar a delante a estos chiquitos poderosos”, redactó.

Publicación de Lincoln Palomeque

Durante la semana pasada, la modelo relató, a través de sus redes sociales, que se encuentra ultimando los detalles para poner en marcha de su fundación llamada “Salvador de sueños, regalo de Dios”, con la cual espera trabajar de la mano con las EPS, para extender su ayuda a miles de mujeres que necesitan apoyo con sus hijos. “Les quería resolver algunas dudas de las personas que me están preguntando sobre el tema de ‘Salvador de sueños’, ya estamos adelantando todo lo de la fundación como se los he venido contando aquí en mis historias”, comentó, por aquellos días, la también empresaria vallecaucana.

“Además de ayudarle a muchas familias con consultas urgentes para sacar estos chiquitos adelante, en todo este proceso de la fundación me he encontrado con personas con unos corazones y unos sentimientos que no se alcanzan a imaginar, eso es lo que me llena de fortaleza y de mucha fe, para seguir sacando este proyecto adelante”, agregó la también presentadora del programa matutino del Canal Caracol, Día a Día.

Hace uno días, Cruz fue noticia luego de que se le viera llorar en vivo al hablar de ‘Salva’, como le dice la menor de sus dos hijos. “A él le miden el perímetro cefálico y se dan cuenta que está más grande de lo normal. Eso fue el 28 de mayo. Le hacen unos rayos X y se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia, porque la hidrocefalia es cuando el agüita entra en el cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. Lo de Salva, el agüita estaba afuera del cerebro, lo que nunca le ha ocasionado problemas neurológicos, en su desarrollo”, inició diciendo.

“De ahí para acá hemos venido con un tratamiento muy fuerte y de mucha dedicación, tratando de solucionar los temas de Salva. Es un niño super luchador, es un guerrero. Yo digo que él vino (...)”, continuó diciendo pero se detuvo al empezar a llorar. “Yo sabía que iba a llorar y no me iba a contener. Salva ha sido nuestro mayor maestro, he aprendido mucho de este chiquito que vino en enseñarme la fe, porque la fe no es tan sencilla de tener y sentirla. El tema de Salvador me ha tocado mucho porque es un guerrero que ustedes no se imaginan, pero me toca el corazón lo que tienen que vivir muchas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’”, concluyó.





