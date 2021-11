“Nunca me había sentido tan derrotado”: Arcángel habló sobre la muerte de su hermano

Justin Santos el hermano menor cantante de reggaetón Arcángel murió el pasado 21 de noviembre luego de chocar contra una mujer que, al parecer, iba conduciendo ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección de San Juan a Carolina, en Puerto Rico. Debido al fuerte golpe que recibió el hermano del artista habría salido disparado de su vehículo y habría muerto.

Tras la noticia, Arcangel escribió una breve comunicación a través de sus historias de Instagram y guardó silencio durante las últimas horas, “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada! (sic) Y aunque duela a un nivel inexplicable si así es tu voluntad, te repito, que la acepto papá, ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos... compartió a través de sus historias.

Sin embargo, tras el sepelio, el artista compartió una imagen y escribió un largo comunicado en donde asegura que nunca había sentido tanto dolor en su vida, que nunca se había sentido tan frustrado y que no sabía cómo continuar con su vida sin que Justin esté en ella.

El artista quiso mencionar en su texto que recordaba cuando le cambió los pañales y le daba de comer mientras su madre se iba a trabajar. “Creciste, y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi (sic). Te fuiste mi hijo, pero te prometo algo: cuidaré de nuestra madre más todavía así como tú lo hacías y no solo a ella tú cuidabas de todos nosotros”.

“¡Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estas! Pero confío en que PAPÁ DIOS me enseñará el camino y te juro que caminaré por él firme, con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste. ¡JUSTIN SANTOS mi ETERNO MANEJADOR! Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mí, quien me llevara al cielo serás tú, ¡MI ANGEL! Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego, porque al final todos nos volveremos a ver”, compartió en su publicación el puertorriqueño.