Así quedaron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay: América iniciará con Millonarios

La noche de este 21 de noviembre se conoció como quedaron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021 II, horas después de la última jornada de todos contra todos, en la que América de Cali logró concretar su clasificación goleando 5-1 a Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

El Grupo A quedó en cabeza de Atlético Nacional, al ser el líder de la primera fase de la liga colombiana, con 42 puntos. Al conjunto verdolaga se enfrentarán Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira.

El Grupo B quedó conformado por Millonarios FC, segundo en la fase de todos contra todos (que este domingo venció 3-1 a Atlético Nacional en el Atanacio Girardot), Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali.

En el sorteo también informaron que la primera fecha, programada el 28 de noviembre, se disputará de la siguiente manera:

- Nacional vs. Junior

- Cali vs. Pereira

- América vs Millonarios.

- Alianza Petrolera vs Tolima

Calendario de los cuadrangulares

– Fecha 1: 28 de noviembre

– Fecha 2: 1 de diciembre

– Fecha 3: 5 de diciembre

– Fecha 4: 8 de diciembre

– Fecha 5: 12 de diciembre

– Fecha 6: 15 de diciembre

Finales

– Ida: 19 de diciembre

– Vuelta: 22 de diciembre

Quién avanza a la final

A final del fútbol colombiano avanzarán los equipos que más puntos sumen en cada cuadrangular. En caso de un empate, entrará en vigencia el Artículo 10 del reglamento de la Liga BetPlay Dimayor II 2021, que dice:

Si dos o más clubes empatan en puntos en cualquiera de las posiciones, el puesto se decidirá a favor del club que obtenga ventaja después de aplicar las normas que a continuación se enumeran:

1. Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2. Mayor número de goles a favor

.3. Mayor número de goles a su favor como visitante.

4. Menor número de goles en su contra como visitante.

5. Menor número de tarjetas amarillas acumuladas en la respectiva fase.

6. Menor número de tarjetas rojas acumuladas en la respectiva fase.

7. Por sorteo realizado por DIMAYOR en presencia de los delegados en cuestión

América de Cali vs. Millonarios, el juego más atractivo

Quizá el juego que más llama la atención en la primera fecha de los cuadrangulares es América de Cali vs. Millonarios, pactado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Aunque Los Embajadores clasificaron segundos y los Diablos Rojos octavos, coincidieron en que cerraron con broche de oro la primera fase de la liga, imponiéndose de visitante.

“Era muy importante estar en las finales. Logramos el objetivo. A partir de ahora, comienza otro tipo de competencia”, manifestó Juan Carlos Osorio acerca de la clasificación de sus dirigidos, que también se debió a que Atlético Bucaramanga, Jaguares y Envigado perdieron en la última jornada.

Por su parte, Alberto Gamero, DT de Millonarios, se mostró feliz por la contundente victoria sobre Atlético Nacional, en la que Macalister Silva casi anota un gol de chilena. “Hemos jugado partidos, perdimos cuatro en línea, los resultados no se nos daban, pero en el fútbol el equipo tenía cosas buenas y esto nos ayudaba en las derrotas, a mejorar, corregir, y en las cosas buenas, a seguir creciendo (...). Sentimiento de alegría porque hemos tenido unas semanas que no las hemos pasado bien, por muchas razones, hoy le ganamos un partido a un gran equipo, no es un secreto”.

