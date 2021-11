Francisco Cruz, niño colombiano prodigio del piano, competirá en México

Francisco Cruz. Foto: IG @dinastia_cruz

El próximo 25 de noviembre iniciará la séptima edición del concurso de piano José Jacinto Cuevas en Mérida, Yucatán, en México. Francisco Cruz, un niño colombiano de diez años, considerado como prodigio por sus habilidades tocando este instrumento, hará parte de la competencia que, además, se extenderá hasta el 4 de diciembre. El encuentro musical, fundado en el 2008, según explica la página web del evento, se hace para honrar a José Jacinto Cuevas, un músico y compositor, y para darle visibilidad a los músicos de ese país de de América Latina. El concurso se realiza cada dos años.

A tan solo días del debut de su debut, el menor habló de cómo se ha venido preparando para su participación en la competencia, entre otras cosas, aseguró que le dedica, al menos, diez horas a estudiar música. “Me levanto a las siete de la mañana, me baño, hago todas mis cosas y a las ocho me pongo a estudiar. Me voy al colegio y, luego, a las seis descanso y hago deportes”, le reveló a Noticias Caracol antes de confesar que desea, en ocho años participar en ll prestigioso concurso de piano Chopin inaugurado de Varsovia.

El concurso de Varsovia está reservado a pianistas de entre 16 y 30 años y, el pasado mes de octubre, medios de comunicación internacionales reportaron sobre su regreso luego de un año de retraso por la pandemia de coronavirus. Esta competencia, por su parte, se celebra cada cinco años, y fue creado en 1927.

Francisco, de acuerdo con lo que comentó su docente de música Mariana Posada. “Es el único alumno menor de edad al que le enseño como si fuera uno de mis estudiantes universitarios o de maestría. En dos años y medio hemos hecho un trayecto pianístico a la velocidad de un cometa y ya empezó a brillar aquí y en el exterior”, destacó la docente en el el portal de la Universidad de la Universidad Nacional de Colombia, en donde también adelanta estudios hace dos años, específicamente, en el Conservatorio de Música de la institución educativa.

“Yo no tengo palabras para expresar lo que la música significa para mí, solo sé que el piano es mi vida”, manifestó el niño para Radio Nacional.

La historia del niño es particular desde su nacimiento. De acuerdo con lo que le contó a la emisora Lina María Lozano, mamá del niño, Francisco nació sin signos vitales, sin embargo luego de la asistencia médica, logró sobrevivir y recuperarse, algo en lo que la música también tuvo un papel importante.

“Francisco nace sin signos vitales, en el hospital le hacen resucitación y logran recuperarlo, permanece en incubadora por tres días, pero al cuarto día vuelve a tener una falla cardíaca, vuelve a morir, dura 5 minutos y 30 segundos sin respirar, el oxígeno no llega a su cerebro, lo recuperan, nos dicen que sobrevivirá pero que quedará con una discapacidad grave, con un retraso. Nos hablaron incluso de una parálisis completa, que no iba a caminar”, detalló.

Andrés Cruz, su papá, músico empírico, durante los días de la recuperación del menor, ponía al bebé a escuchar música con ayuda de un reproductor mp3, lo que hizo que el proceso para que el niño saliera del hospital fuera más rápido. El niño, en medio de su proceso de crecimiento, cuenta la mamá, entra en una etapa de hiperactividad que, en ocasiones, no podían controlar, por lo que decidan hacer que entre a tomar clases de piano.

Su hermano Gabriel, también músico, se presentó en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional en Bogotá y, Francisco, casi a modo de predicción, aseguró que él sería el próximo en pisar ese escenario. En efecto, un año después de eso, relató la familia en la emisora, el niño fue aplaudido y ovacionado en el 2019, luego de una exitosa presentación.

La familia y maestros de Francisco, ahora, están a la espera de ver la participación del niño en México.





