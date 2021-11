La problemática que está causando el turismo en la Comuna 13 de Medellín

El barrio Las Independencias, de la Comuna 13, se convirtió en el referente de esperanza y cambio, luego de ser una de las zonas más violentas y en la que los grupos armados al margen de la ley daban las ordenes y mantenía el poder, se convirtió en una galería de arte andante, un lugar colorido, lleno de vida, de música, cafés al aire libre, turistas y con un medio de comunicación creado por un sistema de escaleras mecánicas que son reconocidas como las únicas del mundo instaladas en un barrio marginal.

Aquí empezó el cambio, el barrio dejó de ser la referencia violenta para convertirse en el espacio de reunión de grandes artistas urbanos y de cientos de turistas quienes, a través del voz a voz, han hecho que el tour por la Comuna 13 sea un plan infaltable en la visita a Medellín.

Sin embargo, hoy los habitantes de la zona creen que todo el legado del barrio se perdió por el afán del negocio del turismo, en una investigación hecha por El Colombiano, se confirmó que quienes habitan el barrio se siente inconformes por cómo cambió la zona y cómo se perdió la familiaridad por la competencia de dinero.

Según el diario paisa, quienes viven en la zona aseguran que el ruido y el comercio es tan grande que es imposible tener una vida tranquila como habitante, inclusive, muestran que El Viaducto Media Ladera, la zona que conecta los barrios de la zona con las escaleras eléctricas, se convirtió en un recorrido musical y que en cada local hay música en vivo, shows en la calle y un ruido que impide la tranquilidad en cualquier lugar.

Johana Marín, una mujer que habita el lugar y quien, además, trabaja en uno de los bares que se crearon en la zona, aseguró a El Colombiano que en cuestión de economía el barrio va muy bien pero que vivir allí es imposible, “mi cuñada tuvo que terminar el embarazo en otro lugar, pues el ruido de acá la tenía estresada”, comentó en entrevista con el medio de comunicación.

Además, aseguró que no puede ni salir a la terraza de su casa sin que haya algún turista mirando lo que está haciendo, “no puedo ni sacar la ropa al balcón. Si me asomo a la ventana en piyama, por ejemplo, me expongo a que me tomen fotos. Como habitante, el barrio no es el mismo de antes”, comentó la mujer a El Colombiano.