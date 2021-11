El sueño en el arte de Enrique Peñalosa que se frustró por su entrada a la política

Enrique Peñalosa (Colprensa - Álvaro Tavera)

Enrique Peñalosa, en medio de la campaña presidencial que alista por medio de firmas y junto a la ‘Coalición de la Experiencia’, contó a través de un video que antes de ser político y enfrascarse en las polémicas públicas, quiso ser cineasta. Pero un viaje a París definió sus intereses para lo que ha dedicado más de 30 años de su vida.

El exalcalde de Bogotá, en su segundo intento por llegar a la Casa de Nariño, volvió a referirse a los títulos que obtuvo durante su estadía en Francia y que le han generado problemas en Colombia, debido a la equivalencia de los estudios adelantados con los ofrecidos en Colombia.

Los primeros planes de Peñalosa estaban enfocados en dedicarse al arte, le gusta el cine y quería andar ese camino, incluso estudió artes liberales en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, una carrera base para múltiples profesiones y oficios que reúne lenguaje, matemáticas y música.

Después de esos estudios viajó a Francia con el propósito de continuar su camino artístico, pero allí se bifurcaron sus caminos. “Yo quería estudiar cine. Como yo había escrito, me fascinaba el cine. Yo siempre he pensado que si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera dedicado a escribir novelas o a escribir guiones para películas o algo; como después terminé escribiendo algunas novelas exitosas”, concluyó con gracia el exalcalde al recordar sus primeros años profesionales.

“En Francia estudié muchísimo para entrar a una escuela de cine, a una escuela que se llamaba, era muy famosa, Instituto de Altos Estudios Cinematográficos y duré yendo a la biblioteca para estudiar la historia del cine del libro de un famoso, de George Sadoul, y demás”, recordó Peñalosa.

Fue aceptado en el Instituto para adelantar estudios en cine, al tiempo que recibió la aprobación para ingresar a la escuela de administración pública. Se sostenía con un trabajo en un hotel y, aunque intentó adelantar todo, el tiempo no le alcanzó y tuvo que tomar una decisión, que finalmente marcó su futuro. “Primó mi principio pequeñoburgués y estudié administración pública y no cine”, señaló.

A mediados de 1979 culminó los estudios en el Institut International D’Administration Publique que le otorgó un título de máster. Al parecer, se habría metido de lleno en la materia, pues apenas un año después, terminó también estudios en la Universidad de París II en administración pública, que le otorgó el título Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Sciences Administratives en 1980.

Peñalosa volvió a Colombia y diez años después inició su carrera política al presentarse a su primer cargo de elección popular con el objetivo de llegar a la Cámara de Representantes, que finalmente logró. Según contó, en ese tiempo no abandonó sus intereses en el cine y tomó un curso en el TPB, “era una institución que quedaba cerca, entonces me iba desde el Congreso caminando a tomar mi curso”.

Desde ese momento y hasta su segunda Alcaldía de Bogotá en 2016 había sido presentado como “doctor” por esos títulos parisinos. Sin embargo, una investigación de académicos en el diario El Espectador cuestionó que esos diplomas puedan ser considerados un doctorado en el país. Finalmente, la universidad aclaró que la categoría de los estudios alcanzados por el alcalde de Bogotá era más cercana a una maestría. Peñalosa zanjó la discusión ante la Procuraduría al resumir sus estudios como “posgrados” en 2017.

Volviendo al cine, el precandidato presidencial, en tono político, asegura que la película que más le ha gustado es Doctor Zhivago (1965), un romance bélico del director británico David Lean, en pleno periodo de Guerra Fría. “Es una historia de amor durante la revolución rusa, mezclaba de todo un poco, mezcla la ilusión de lo que era el comunismo, de lo que era una sociedad mejor y maravillosa con la realidad del horror que fue realmente el tema de la revolución, el sufrimiento, la historia de amor”, aseguró Peñalosa.

