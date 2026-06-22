Gustavo Petro señaló que la clase media bogotana prefirió a De la Espriella tras beneficiarse de gobiernos progresistas: “Recortó la distancia”

El pronunciamiento del presidente colombiano se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Gustavo Petro, presidente de Colombia, sostuvo que la clase media de Bogotá, favorecida, según el jefe de Estado, por las políticas de gobiernos progresistas, optó por Abelardo de la Espriella en la elección presidencial y con ello acortó la diferencia de votos entre ambos proyectos políticos.

El mandatario colombiano expuso su análisis a través de su cuenta oficial de X, en la que detalló la composición electoral y el comportamiento reciente de este sector social en la capital.

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De acuerdo con Petro, “quien da la presidencia a Abelardo no es Antioquia sino Bogotá, donde una clase media beneficiaria de la reforma laboral de mi gobierno, decidió recortar la distancia que el progresismo tenía al votar con 300.000 votos más a Abelardo (sic)”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, sostuvo que la clase media de Bogotá, favorecida, según el jefe de Estado, por las políticas de gobiernos progresistas, optó por Abelardo de la Espriella en la elección presidencial - crédito Juan David Duque/ REUTERS

El presidente Petro remarcó que la clase media bogotana fue una de las principales receptoras de políticas orientadas a la reducción de la pobreza y a la ampliación del acceso a derechos sociales durante administraciones de izquierda.

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El jefe de Estado también recordó que tanto durante su gestión como alcalde de Bogotá como en los gobiernos progresistas recientes se impulsaron medidas que permitieron a un amplio número de habitantes salir de la pobreza y sumarse a la clase media.

“Beneficiaria de los gobiernos de izquierda que aumentaron la clase media bogotana, incluida mi alcaldía que sacó, como ahora, mucha gente de la pobreza en la ciudad y aumentó la clase media, esta ha adoptado una agenda que se ve más representada en Abelardo, como en Peñalosa, que en el progresismo que ha hecho crecer la clase media de la ciudad (sic)”, señaló Petro.

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Gustavo Petro expuso su análisis a través de su cuenta oficial de X, en la que detalló la composición electoral y el comportamiento reciente de este sector social en la capital - crédito @petrogustavo/X

Para el presidente, esta transformación social derivó en un cambio de preferencias políticas en la capital. Mencionó que parte de la clase media bogotana “ha adoptado una agenda que se ve más representada en Abelardo”.

Gustavo Petro comparó este comportamiento con fenómenos migratorios en otros países, al afirmar: “Eso ya ha sido analizado y se llama tirar la escalera por donde se ascendió, para que no asciendan otros como sucede con los residentes ya establecidos en EEUU y los nuevos migrantes ilegales (sic)”.

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El presidente Petro defendió la necesidad de fortalecer la economía bogotana mediante políticas de expansión del ingreso y de acceso a la educación pública.

“La única manera de tener una economía sostenible en Bogotá es aumentando los ingresos salariales de todas las familias, abriendo más sedes de universidad pública para que más jóvenes estudien y ligando a Bogotá por tren con el mar y con Venezuela (sic)”, afirmó.

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En cuanto a los avances sociales recientes, Petro sostuvo: “Redujimos aún más la pobreza en Bogotá en mi gobierno pero he ahí la paradoja, las personas que pasan a la clase media creen que progresar es ser con Abelardo que aumentar el salario de la gran porción de los asalariados en Bogotá (sic)”.

El mandatario planteó que la aspiración de este grupo social se orienta a modelos de movilidad y consumo que pueden afectar la sostenibilidad urbana de la ciudad. “La gran aspiración es tener un auto así se quede horas en un trancón y entonces se solicita tumbar más casa y árboles para ampliar el concreto de las avenidas”, expresó.

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Al referirse a los resultados electorales, Petro indicó que la diferencia de 300.000 votos conseguida por Abelardo en Bogotá definió el desenlace del preconteo nacional.

“Los 300.000 votos que logró Abelardo de recorte a la gran distancia que le saqué a Hernández en Bogotá, por ahora, le da la victoria en preconteo a Abelardo en toda Colombia (sic)”, escribió el mandatario.

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El presidente consideró que el progresismo debe replantear su discurso para conectar con la clase media y responder a sus intereses actuales.

Gustavo Petro consideró que el progresismo debe replantear su discurso para conectar con la clase media y responder a sus intereses actuales - crédito @petrogustavo/X

“El progresismo debe construir un discurso para la clase media más seductor que mire a la realidad y no a ser económicamente como Abelardo que estaba más o menos quebrado (sic)”, señaló.

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Además, destacó la necesidad de que la agenda progresista aborde asuntos como el conocimiento, el arte, la tecnología y el desarrollo de infraestructuras sostenibles para enriquecer la ciudad.

En su reflexión final, Petro insistió en la importancia de promover el diálogo entre la clase media y los sectores menos favorecidos de la capital.

El mandatario concluyó: “El diálogo con la clase media bogotana y los sectores menos pudientes es fundamental”, y planteó el reto de mejorar la calidad de vida sin excluir a quienes aún se encuentran en situación vulnerable o a la juventud.