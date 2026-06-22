Por qué ganó Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial en Colombia: esto dicen los analistas

Abelardo de la Espriella alcanzó casi 13 millones de votos en la segunda vuelta, consolidando la mayor participación electoral en la historia reciente de Colombia - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La segunda vuelta presidencial en Colombia trajo un giro inesperado en la política colombiana: Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente electo tras una reñida elección y una participación récord superior al 63%, nunca antes vista en el país.

La diferencia de 0,96 puntos ―250.830 votos― frente a Iván Cepeda consolidó una victoria que no fue producto del azar, sino de una estrategia y de una campaña que supieron leer el ánimo social.

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Ambos candidatos incrementaron en forma notable su caudal de votos respecto a la primera vuelta: De la Espriella pasó de 43,74% a un 49,66% final, mientras que Cepeda logró el 40,90% de respaldo, que cambió a 48,70% en segunda vuelta; pero este crecimiento no bastó para el candidato del Pacto Histórico, quien finalmente no logró captar el respaldo del centro político ni seducir a los indecisos.

Durante la campaña, el principal motor de la oposición fue el rechazo a la gestión de Gustavo Petro. Sectores amplios votaron más por castigar al gobierno que por entregar un cheque en blanco al nuevo mandatario señaló Bibiana Ortega, profesora de ciencia política en la Universidad Javeriana de Bogotá a BBC.

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La candidatura de De la Espriella se impuso tras captar el malestar social y canalizar el rechazo a la gestión de Gustavo Petro, según analistas políticos - crédito Europa Press

Además, la estrategia de De la Espriella fue conectar con el cansancio, la frustración y el deseo de cambio de millones. De los más de 100 aspirantes, fue quien mejor interpretó el malestar del país frente al gobierno de Petro, enfatizó Ortega.

Cómo se armó la campaña ganadora

El nuevo presidente electo apostó por lanzar su movimiento Defensores de la Patria y saltarse la consulta opositora, lo que le permitió concentrar el voto de rechazo a Petro y dejar fuera de juego a la coalición de marzo. En la primera vuelta, obtuvo más de 10 millones de votos, lo que lo posicionó como el único referente del antipetrismo.

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De la Espriella explotó símbolos patrios y la camiseta de la selección Colombia, apelando al orgullo nacional y a la nostalgia. También usó tecnología con precisión: “micro targeting” y videos generados por inteligencia artificial para segmentar mensajes y llegar a votantes indecisos.

El respaldo explícito de Donald Trump a De la Espriella marcó un hito en la campaña y reforzó la promesa de estrechar la cooperación con Estados Unidos - crédito @delaespriella_style/Instagram

Un elemento clave fue la presencia de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, quien aportó tranquilidad a sectores moderados y empresariales. Además, la movilización de recursos en regiones apartadas permitieron que la campaña llegara a rincones donde la falta de dinero había frenado a otras fuerzas políticas.

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El peso del antipetrismo y la polarización

En esta elección, la figura de Gustavo Petro fue una sombra constante. “Petro genera circunstancias extremas, se le quiere o se le detesta”, explicó el politólogo Miguel García Sánchez a BBC Mundo. Ese sentimiento negativo fue capitalizado por De la Espriella, quien prometió “enfrentar, derrotar y castigar” al presidente saliente y llegó a hablar de su posible extradición a Estados Unidos si así lo requirieran las autoridades.

La campaña oficialista, por su parte, sufrió varios tropiezos. Cepeda optó por cerrar filas solo con la izquierda radical y no logró sumar aliados estratégicos del centro ni de otras regiones. “Nunca llegó el llamado. Nunca se abrió ningún espacio”, relató Ángel Beccassino a Tercer Canal, sobre la falta de apertura hacia figuras como Roy Barreras o Armando Benedetti, quienes conocen las dinámicas electorales en las regiones.

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El rechazo al presidente Gustavo Petro movilizó a gran parte de los votantes - crédito REUTERS/Enea Lebrun

El respaldo internacional y los mensajes de miedo

El apoyo explícito del expresidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella tuvo impacto. Trump publicó: “Gracias a su competencia y su amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos”. El propio De la Espriella respondió en sus redes: “Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo”.

En contraste, la campaña oficialista recurrió a mensajes que advertían sobre el “incendio” que supondría el triunfo de la oposición. Analistas coinciden en que ese recurso al miedo movilizó más a los votantes en contra que a favor de Cepeda.

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¿Qué pasó con Iván Cepeda?

La derrota de Cepeda se explica en parte por errores de estrategia y comunicación. Tras la primera vuelta, su equipo tardó días en reorganizarse. El candidato evitó debates y entrevistas, lo que generó desconcierto en el electorado. Solo en las últimas horas de la campaña, endureció su discurso, pero ese giro no fue suficiente para revertir la tendencia.

Iván Cepeda no logró atraer al electorado de centro ni sumar alianzas clave, lo que resultó determinante en el resultado final de las urnas - crédito REUTERS/Sergio Acero

El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsado por Petro, también restó apoyo. Cepeda respondió ambiguamente cuando le consultaron si convocaría una constituyente en su eventual gobierno: “No sé, hacia el final si hay concertación nacional”. Esa falta de definición alimentó sospechas y fue aprovechada por la oposición para sembrar dudas sobre una posible reelección presidencial.

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Además, según el exministro del interior Juan Fernando Cristo, la campaña cometió errores como caer en un triunfalismo exagerado, bajar la guardia en la primera vuelta, cosas que los llevaron a perder tiempo en remontar en segunda vuelta, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.