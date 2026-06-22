Tras la muerte de ‘Marlon’, este sería su reemplazo en las disidencias de ‘Iván Mordisco’: es pionero en el uso de drones con explosivos

Alias Marlon era el líder del Bloque Occidental Jacobo Arenas que opera en parte del suroccidente colombiano - crédito Sebastián Marmolejo - Europa Press/Ministerio de Defensa de Colombia

Tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia lograron la neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

Según el reporte oficial, la acción se desarrolló en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, en un operativo coordinado entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional.

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La caída de “Marlon” se produce después de una ofensiva más amplia en Cauca y Valle del Cauca, donde las Fuerzas Militares habían desplegado ocho pelotones y dos vehículos blindados para restablecer el control territorial y evitar nuevos ataques. Ese refuerzo llegó tras la escalada violenta que las autoridades le atribuían en el suroccidente del país.

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa

Ante la baja del líder de las disidencias, se plantearon interrogantes sobre el hombre que podría tomar su mando en el Bloque Jacobo Arenas, teniendo en cuenta que es una facción conamplia injerencia en el sur occidente colombiano.

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Alias Viejo Dionisio Rayo

El nombre llamado a reemplazarlo en liderar dicha facción numerosa de las disidencias es Jaime Aguilar Ramírez, conocido con el alias de Viejo Dionisio Rayo, considerado como el cerebro tecnológico y financiero del Bloque Jacobo Arenas de las disidencias, según información de inteligencia revelada por El Colombiano.

Las autoridades lo consideran una de las figuras más experimentadas de las disidencias por una combinación de manejo financiero, conocimiento técnico en explosivos y adaptación de nuevas tecnologías al conflicto armado, entre ellos, la adopción de drones con explosivos. Su trayectoria en la insurgencia ronda las cuatro décadas.

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La guerra en el suroccidente de Colombia se transforma con la irrupción de Dionisio Rayo, experto en explosivos y drones de las disidencias de las Farc - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

Alias Viejo Dionisio Rayo integró el Frente Primero de las extintas Farc y se especializó en la fabricación y manipulación de explosivos. Con el tiempo dejó de ser solo un operador y pasó a formar nuevos combatientes, lo que le dio reconocimiento interno dentro del aparato militar guerrillero.

Las autoridades le atribuyen además un papel en la incorporación de drones adaptados para inteligencia y acciones ofensivas. Ese perfil técnico aparece como uno de los factores que explican su designación para heredar una estructura que ya operaba con ese tipo de capacidades.

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Ese componente tecnológico se combina con una estructura económica propia. Aguilar Ramírez maneja recursos millonarios procedentes del control de rutas del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión sistemática en Cauca y Valle del Cauca, según informes citados por Noticias RCN.

Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook

En una etapa posterior se apartó de la organización en medio de tensiones internas surgidas tras las acusaciones de alias Mono Jojoy contra su hermano, alias César, por haber facilitado la liberación y entrega de un grupo de secuestrados.

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Durante ese periodo intentó acogerse a los mecanismos de justicia transicional y adelantó gestiones para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proceso que coincidió con la recuperación de su libertad entre 2013 y 2016.

Sin embargo, el 10 de junio de 2026 fue expulsado del tribunal de paz, al considerar que el subversivo incumplió el régimen de condicionalidad al retomar la actividad armada desde 2022. Por esa razón, su sometimiento quedó sin efecto y sus procesos penales regresaron a la jurisdicción ordinaria.

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El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó su competencia solo sobre la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP - crédito Colprensa

El Bloque Central Jacobo Arenas está dividido en ocho estructuras, dos comisiones y una estructura con operaciones principalmente en Cauca, Valle y Nariño, de acuerdo con inteligencia militar.

Entre las estructuras que quedarían bajo su mando están Urías Rondón, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Jhon Toro Arenas, Franco Benavides y Carlos Patiño. Esa reorganización lo convierte en la nueva cabeza de la principal red armada que operaba “Marlon” en el suroccidente colombiano.

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Detalles del operativo contra alias Marlon

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, reveló los detalles que dejó el operativo donde fue abatido alias Marlon en zona rural de Buenaventura.

Uno de los primeros aspectos detallados por el alto militar es que el cuerpo del fallecido disidente no fue recuperado por la fuerza pública sino que se lo llevaron algunos integrantes de la organización armada.

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Además de la baja de 'Marlon', el Ejército decomisó un arsenal de guerra que iba a ser enviado a Guaviare - crédito Captura de Pantalla X

“El cuerpo no es recuperado. Este es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes de que las tropas lo puedan hacer”, afirmó el general a los medios de comunicación.

Así mismo, el operativo dejó además la incautación de un arsenal que, de acuerdo con las primeras hipótesis, iba dirigido a la estructura Armando Ríos, una facción disidente en el departamento de Guaviare. Entre el material hallado figuraban 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos, explosivos, 80 minas antipersonal y seis drones.