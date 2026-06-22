Colombia

Tras la muerte de ‘Marlon’, este sería su reemplazo en las disidencias de ‘Iván Mordisco’: es pionero en el uso de drones con explosivos

El operativo en zona rural de Buenaventura deja fuera a un jefe clave de esa guerrilla, señalado por ataques a civiles, narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores en el suroccidente

Guardar
Google icon
Alias Marlon era el líder del Bloque Occidental Jacobo Arenas que opera en parte del suroccidente colombiano - crédito Sebastián Marmolejo - Europa Press/Ministerio de Defensa de Colombia
Alias Marlon era el líder del Bloque Occidental Jacobo Arenas que opera en parte del suroccidente colombiano - crédito Sebastián Marmolejo - Europa Press/Ministerio de Defensa de Colombia

Tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia lograron la neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

Según el reporte oficial, la acción se desarrolló en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, en un operativo coordinado entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

La caída de “Marlon” se produce después de una ofensiva más amplia en Cauca y Valle del Cauca, donde las Fuerzas Militares habían desplegado ocho pelotones y dos vehículos blindados para restablecer el control territorial y evitar nuevos ataques. Ese refuerzo llegó tras la escalada violenta que las autoridades le atribuían en el suroccidente del país.

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa

Ante la baja del líder de las disidencias, se plantearon interrogantes sobre el hombre que podría tomar su mando en el Bloque Jacobo Arenas, teniendo en cuenta que es una facción conamplia injerencia en el sur occidente colombiano.

PUBLICIDAD

Alias Viejo Dionisio Rayo

El nombre llamado a reemplazarlo en liderar dicha facción numerosa de las disidencias es Jaime Aguilar Ramírez, conocido con el alias de Viejo Dionisio Rayo, considerado como el cerebro tecnológico y financiero del Bloque Jacobo Arenas de las disidencias, según información de inteligencia revelada por El Colombiano.

Las autoridades lo consideran una de las figuras más experimentadas de las disidencias por una combinación de manejo financiero, conocimiento técnico en explosivos y adaptación de nuevas tecnologías al conflicto armado, entre ellos, la adopción de drones con explosivos. Su trayectoria en la insurgencia ronda las cuatro décadas.

La guerra en el suroccidente de Colombia se transforma con la irrupción de Dionisio Rayo, experto en explosivos y drones de las disidencias de las Farc - crédito Johan Manuel Largo / Infobae
La guerra en el suroccidente de Colombia se transforma con la irrupción de Dionisio Rayo, experto en explosivos y drones de las disidencias de las Farc - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

Alias Viejo Dionisio Rayo integró el Frente Primero de las extintas Farc y se especializó en la fabricación y manipulación de explosivos. Con el tiempo dejó de ser solo un operador y pasó a formar nuevos combatientes, lo que le dio reconocimiento interno dentro del aparato militar guerrillero.

Las autoridades le atribuyen además un papel en la incorporación de drones adaptados para inteligencia y acciones ofensivas. Ese perfil técnico aparece como uno de los factores que explican su designación para heredar una estructura que ya operaba con ese tipo de capacidades.

Ese componente tecnológico se combina con una estructura económica propia. Aguilar Ramírez maneja recursos millonarios procedentes del control de rutas del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión sistemática en Cauca y Valle del Cauca, según informes citados por Noticias RCN.

Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook
Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook

En una etapa posterior se apartó de la organización en medio de tensiones internas surgidas tras las acusaciones de alias Mono Jojoy contra su hermano, alias César, por haber facilitado la liberación y entrega de un grupo de secuestrados.

Durante ese periodo intentó acogerse a los mecanismos de justicia transicional y adelantó gestiones para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proceso que coincidió con la recuperación de su libertad entre 2013 y 2016.

Sin embargo, el 10 de junio de 2026 fue expulsado del tribunal de paz, al considerar que el subversivo incumplió el régimen de condicionalidad al retomar la actividad armada desde 2022. Por esa razón, su sometimiento quedó sin efecto y sus procesos penales regresaron a la jurisdicción ordinaria.

El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó su competencia solo sobre la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP - crédito Colprensa
El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó su competencia solo sobre la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP - crédito Colprensa

El Bloque Central Jacobo Arenas está dividido en ocho estructuras, dos comisiones y una estructura con operaciones principalmente en Cauca, Valle y Nariño, de acuerdo con inteligencia militar.

Entre las estructuras que quedarían bajo su mando están Urías Rondón, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Jhon Toro Arenas, Franco Benavides y Carlos Patiño. Esa reorganización lo convierte en la nueva cabeza de la principal red armada que operaba “Marlon” en el suroccidente colombiano.

Detalles del operativo contra alias Marlon

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, reveló los detalles que dejó el operativo donde fue abatido alias Marlon en zona rural de Buenaventura.

Uno de los primeros aspectos detallados por el alto militar es que el cuerpo del fallecido disidente no fue recuperado por la fuerza pública sino que se lo llevaron algunos integrantes de la organización armada.

Además de la baja de 'Marlon', el Ejército decomisó un arsenal de guerra que iba a ser enviado a Guaviare - crédito Captura de Pantalla X
Además de la baja de 'Marlon', el Ejército decomisó un arsenal de guerra que iba a ser enviado a Guaviare - crédito Captura de Pantalla X

El cuerpo no es recuperado. Este es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes de que las tropas lo puedan hacer”, afirmó el general a los medios de comunicación.

Así mismo, el operativo dejó además la incautación de un arsenal que, de acuerdo con las primeras hipótesis, iba dirigido a la estructura Armando Ríos, una facción disidente en el departamento de Guaviare. Entre el material hallado figuraban 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos, explosivos, 80 minas antipersonal y seis drones.

Temas Relacionados

Alias MarlonDisidencias de las FarcAlias Viejo Dionisio ViejoBloque Jacobo ArenasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro insistió en que hubo irregularidades durante las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

El mandatario colombiano sostuvo que hubo inscripciones irregulares de cédulas que habrían alterado la lista de votantes habilitados en una mesa, y agregó que su solicitud de una auditoría interna no fue atendida por las autoridades electorales

Gustavo Petro insistió en que hubo irregularidades durante las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Gustavo Petro señaló a la clase media bogotana como la responsable del triunfo de Abelardo de la Espriella

El presidente afirmó que esta población, tras beneficiarse de la reforma laboral de su gobierno, votó a favor del candidato de la derecha

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Gustavo Petro señaló a la clase media bogotana como la responsable del triunfo de Abelardo de la Espriella

Las encuestadoras AtlasIntel y Guarumo se equivocaron en su proyecciones para la segunda vuelta de las elecciones, destacó Daniel Coronell

Ambas empresas daban por ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral, pero por un margen más amplio, dijo el mencionado periodista

Las encuestadoras AtlasIntel y Guarumo se equivocaron en su proyecciones para la segunda vuelta de las elecciones, destacó Daniel Coronell

Gustavo Petro respondió críticas por no aceptar los resultados del preconteo: “Tuve que tomar las armas por un fraude electoral”

El presidente argumentó que la transparencia en el proceso electoral es indispensable para la paz y aseguró que la ley exige esperar hasta el cierre total del escrutinio antes de reconocer cualquier resultado

Gustavo Petro respondió críticas por no aceptar los resultados del preconteo: “Tuve que tomar las armas por un fraude electoral”

Así cambiaron los votos en los departamentos entre primera y segunda vuelta presidencial: Antioquia fue decisiva para Abelardo de la Espriella

El preconteo electoral de la Registraduría reflejó cambios en la participación y en el respaldo a los candidatos por región, y destacó el papel determinante de ese departamento en el resultado final

Así cambiaron los votos en los departamentos entre primera y segunda vuelta presidencial: Antioquia fue decisiva para Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Westcol respondió a seguidor que descalificó sus opiniones sobre el vandalismo en Cali por ser “rico”: “Posiblemente venga de mucho más abajo que usted”

Yina Calderón volvió a Colombia: así fue el recibimiento de la empresaria después de una larga temporada lejos de su familia

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Egipto le ganó a Nueva Zelanda y es líder en el Mundial 2026: victoria por 3-1 en Vancouver

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil