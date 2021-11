Los candidatos por firmas que más y menos plata han gastado en campaña

Precandidatos presidenciales: Alejandro Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry y Federico Gutiérrez. Fotos: Colprensa.

Esta semana cerró el plazo para que movimiento significativos de ciudadanos o sociales inscriban sus candidaturas con firmas para la elecciones presidenciales de 2022 y tendrán que entregar casi un millón de firmas cada uno hasta el próximo 17 de diciembre para buscar una candidatura independiente. De los 46 ciudadanos que cumplieron con la fecha, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, es el que más dinero ha gastado.

Este precandidato no ha recibido donaciones de nadie y el total de los ingresos a su campaña son recursos propios y ascienden a $1,337,988,666, mientras que sus gastos son de $1,335,784,340, dejando poco más de 2 millones de pesos restantes para estos meses, por ahora. Para propaganda política se ha gastado $18,952,461.

Quien le sigue a Hernández es Alejandro Gaviria, quien empezó oficialmente su campaña en agosto y que ha gastado $703,781,905, pero en ingresos solo ha reportado $484,600,000 que vienen de donaciones de particulares. Es decir, ha gastado más de lo que ha recibido. En propaganda electoral, Gaviria y su campaña Colombia Tiene Futuro han invertido poco más de 19 millones de pesos.

La empresa que más dinero ha aportado a Gaviria es Carvajal Propiedades e Inversiones con 30 millones y el particular más dedicado es Martín José Carrioza Calle quien hace parte de su equipo financiero y ha entregado un total 100 millones de pesos en varias donaciones.

En tercer lugar está Juan Carlos Echeverry con ingresos a su campaña por $423,562,327, de los cuales 320,000,000 son donaciones y con gastos de $373,461,690. El resto provienen de donaciones en especie que fueron contadas en dinero para el reporte. En propaganda, ‘Pa’lante con Echeverry’ ha gastado poco más de 73 millones de pesos. El total de los aportes a su campaña son de una fundación llamada Transformación Colombia.

La fundación que ayudó a fundar el mismo Echeverry “se dedica a mejorar la vida de todos los colombianos mediante ideas innovadoras y progresistas, así como promoviendo un liderazgo sólido y una acción concertada. Nuestro objetivo no es solo cambiar la conversación, sino también cambiar el país”.

Luego están Federico Gutiérrez con 367 millones de pesos recibido de los cuales 340 millones son contribuciones y poco más de 27 en ayudas en especie. En total se ha gastado 283 millones, de los cuales 214 millones ha sido destinados a propaganda política. Luego sigue Roy Barreras que ha aportado 204 millones de pesos cerrados de sus propios recursos y ha gastado 137 millones, de los cuales 6,3 millones se fueron a propaganda electoral y poco más de 45 millones en inversiones para materiales y publicaciones.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ha recibido $564 millones y se ha gastado 82 millones, de los cuales 9 millones son en transporte y 1 millón en costos financieros. El exmandatario fue el segundo en inscribir su comité (25 de junio), después del ciudadano Rafael Augusto Capacho que ya desistió.

Los que menos han reportado

De las y los precandidatos más conocidos, Francia Márquez, del Pacto Histórico, no reportó ni ingresos o egresos de su campaña; todos los campos están en cero, notificando que no ha recibido apoyo de ninguna entidad o particular, ni siquiera propio. Lo mismo sucede con Publio Hernán Mejía, el coronel que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acogió para contar la verdad sobre falsos positivos y que actualmente corre una candidatura por firmas.

Por su parte, el exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquia hasta 2020, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, reportó ingresos de $39,552,918, de los cuales 25 millones de pesos son recursos propios y los demás en especie. Del total, se ha gastado $14,552,918 y más de 5 millones son por propaganda electoral.

