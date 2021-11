Rating miércoles 17 de noviembre: ‘La nieta elegida’ se puso por encima de ‘El hijo del Cacique’

'La nieta elegida', del Canal RCN. Foto: Instagram @canalrcn

El pasado martes 16 de noviembre el público no pudo ver ‘Yo me llamo’ (2021) en vista de que el partido Chile vs. Ecuador (eliminatorias al Mundial de Catar 2022) acaparó su horario. Sin embargo, el miércoles 17 del mismo mes el reality de imitación musical volvió a hacer acto de presencia en la pantalla y, como ha sido desde su estreno el 26 de octubre, está en el primer lugar de la lista del rating, esta vez con 14.54 puntos.

Dejando de lado las audiciones y el filtro posterior – que incluyó a imitadores que tuvieron dos votos a favor y uno en contra (en la audición inicial), por lo tanto, debieron luchar por su cupo definitivo en el programa de telerrealidad en este segundo filtro– ahora llegó el momento de subir otro escalón: Ya en las galas 48 participantes lo dejarán todo en la cancha – como se dice coloquialmente – para que su permanencia en la producción dure lo que más se pueda.

De este modo, el miércoles 17 de noviembre se comunicó que cuatro concursantes saldrán diariamente de ‘Yo me llamo’ (2021) durante esta tercera fase. Entonces, entre las presentaciones musicales observadas en el episodio de anoche, cuatro fueron aprobadas y cuatro no.

Los cuatro imitadores que salieron victoriosos: Aquellos que representaron a Daddy Yankee (reguetonero puertorriqueño), Sergio Vargas (cantante dominicano de merengue), Alejandro Fernández (cantante mexicano de ranchera y pop) y Leonardo Favio (cantante argentino de balada).

Por su parte, los concursantes que no tuvieron shows de imitación exitosos y, por ende, salieron son: Shakira (cantante colombiana de pop), Olimpo Cárdenas (cantante ecuatoriano), Jessi Uribe (cantante colombiano de música popular) y Chayanne (cantante puertorriqueño de balada y pop).

En el segundo lugar del listado está ‘Noticias Caracol’, en su horario de las 7:00 pm. El puntaje de la producción informativa fue de 8.89.

‘La nieta elegida’, del Canal RCN, está de tercera con 8.07 puntos. Es de recordar que, el día anterior – martes 16 de noviembre – la historia de suspenso estuvo en el quinto lugar y por debajo de ‘El hijo del Cacique’.

“Vivian (encarnada por Juliette Pardau) descubre a Juanes (interpretado por Carlos Torres) con Luisa (Francisca Estévez). Luisa llega a la casa de su novio, pero lo que no sabe es que Vivian le está siguiendo los pasos a Juan”, según la descripción del canal RCN en uno de los fragmentos publicados en YouTube sobre el más reciente capítulo de la novela.

Por su parte, ‘El hijo del Cacique’, de Caracol Televisión, va de cuarto con un puntaje de 7.14. Otra producción del canal: la repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ está de quinta con 6.64 puntos. Por esta misma línea de las repeticiones está ‘Vecinos’, de sexta y un puntaje de 4.99.

En cuanto a ‘Enfermeras’, del Canal RCN, el seriado quedó de séptimo con 4.98 puntos. En el último tiempo ha variado entre un décimo lugar y la ausencia en el listado de las 10 primeras producciones.

