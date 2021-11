Mateo Carvajal conmovió las redes con el tierno regalo de cumpleaños que le dio su hijo, Salvador

Imagen tomada de Instagram @MateoC17

Esta semana, Mateo Carvajal, celebridad colombiana que saltó a la fama luego de su participación en el concurso de pruebas físicas del canal Caracol ‘El Desafío’, celebró su cumpleaños esta semana. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el deportista de alto rendimiento compartió un video de su hijo, Salvador, que lo enterneció a él y a sus miles de seguidores. El niño, que se encontraba en su cama, aparece en la grabación cantándole la clásica canción del ‘Feliz Cumpleaños’. Salvador, luego de cantar la canción dice ‘Feliz cumpleaños a tí, papá', y aplaude.

Por estos días, Mateo Carvajal se encuentra participando en otro concurso de habilidades deportivas llamado ‘Exatlón México’, por lo que, al parecer, tuvo que pasar su cumpleaños lejos de su bebé. La distancia, sin embargo, no fue impedimento para que le hicieran llegar la grabación del menor en el que le manifestó sus mejores deseos. Aunque no se sabe quien graba el video, la voz que se escucha es la de una mujer que le susurra al niño que diga ‘te amo’.

“Con mucho esfuerzo he logrado muchas cosas en mi vida, pero me falta una, y es la que vine a hacer acá. Vine a ganarme Exatlón México, pero me faltó una sola cosa por decir (…) Si la selección mexicana de Exatlón es igual a la selección de fútbol de México creo que ya les ganamos”, aseguró el atleta respecto a su participación en el formato.

Salvador nació en medio de la relación que compartieron Mateo y Melina Ramírez, luego de conocerse durante las grabaciones de ‘El Desafío’. Aunque parecían tener una relación estable, decidieron darle fin durante el año 2019. En diciembre de ese año, la pareja reportó, a través de sus redes sociales, que la relación ya no daba para más y que habían terminado meses atrás, pero que continuaban en cercanías debido a su papel como padres de ‘Salva’, como le dicen de cariño.

“Cuando entiendes que es alguien con el que vas a tener relación por el resto de tu vida pues hazlo ameno, hazlo amigo, hazlo llevadero (...) fue muy difícil terminar al principio, perdonar, superar tantas cosas dolorosas que hubo en su momento, pero la vida pasa, la vida sigue (...) Lo di todo, lo intenté mil veces y si no se dieron las cosas pues ya era hora de decir no más. Tengo la conciencia tranquila hoy en día; la tranquilidad de haberlo dado todo eso no me lo quita nadie”, relató, por aquellos días, la también modelo.

En la actualidad, ambos parecen haberse dado una nueva oportunidad en el amor con personas diferentes. Mientras que Melina hizo oficial su relación con el actor y cantante Juan Manuel Mendoza, Mateo parece estar en una relación con Stephanie Ruíz, de acuerdo con algunos videos que compartió con ella, en su cuenta de Instagram, mientras departían en un yate.

“Es muy fluido la relación que tenemos porque ya el niño está en un momento donde me llama, donde le hace falta como esa parte de estar conmigo, con mi familia, y pues ella ve que él ya expresa eso y entiende mucho la situación, entonces estamos en constante diálogo en función de que Salvador este siempre bien (...) Para mí es mágico, él es como un pedazo enorme de mi vida, de mi alma y lo disfruto al máximo siempre”, contó el también influenciador, sobre su hijo, en una entrevista con el programa de chismes del Canal Uno, ‘Lo Sé Todo’.

En ese misma entrevista, aseguró que no volvería con Melina, y que considera que ambos están bien encaminados en sus propias vidas, por lo que espera que las cosas sigan así. “No, yo creo que a los dos nos está yendo bien y pues que le siga yendo igual”, dijo para ese medio de comunicación.





