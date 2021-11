“Tan mal está Colombia que la figura del partido se la estamos dando a James”: Freddy Rincón, sobre la selección

Freddy Rincón y James Rodríguez.

Pese a que la selección Colombia es cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la imposibilidad de ganarle a Paraguay en Barranquilla continúa generando reacciones tanto de algunos comentaristas deportivos como de exfutbolistas. Siguiendo los pasos de Carlos Antonio Vélez y El Pibe Valderrama, el exjugador Freddy Rincón dio su opinión sobre el preocupante actuar del equipo patrio los últimos compromisos.

Rincón, en el programa VBar de Caracol Radio se refirió específicamente al regreso de James Rodríguez al combinado tricolor. Desde que Rueda dirige al equipo, solo hasta esta semana hizo parte de una concentración y el 16 de noviembre volvió a ser titular, aunque ya sin la cinta de capitán.

El bonaverense, que deslumbro con su fútbol en la década del 90 tanto como para ser fichado por el Real Madrid en 1995, explicó que le inquietaba que James fuera una de las figuras del encuentro ante la selección guaraní dada su falta de ritmo de competencia. Para él, que el ‘10′, con su falta de condición física haya sido uno de los hombres desequilibrantes, es preocupante.

“James jugó de acuerdo a su estado físico. ¿Tan mal está Colombia que la figura del partido se la estamos dando a James? Yo no puedo hablar porque la gente como que me quiere matar. Yo no estoy negando su calidad, pero él no es el que debería”, comentó el exfutbolista.

El estado físico de James tiene que ver con que a la selección llegó después de apenas cuatro partidos con el Al-Rayyan, club de la liga en el que milita desde el pasado septiembre. Previo a su llegada a la liga cataría, el volante creativo pasó cinco meses sin disputar un compromiso oficial a nivel de clubes, puesto que Everton padeció constantes lesiones en una de sus pantorrillas y, al parecer, la falta de oportunidades de le dio Rafa Benítez.

El colombiano James Rodríguez gesiicula después de sufrir un golpe en el partido de Colombia contra Paraguay por la eliminatoria sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar 2002, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, 16 de noviembre, 2021. REUTERS/Luisa González

Para Rincón, como su presente deportivo no es el mejor, no es quien debería encaminar al equipo cafetero a un mundial. “Es tanta la admiración que la gente tiene por James que se le está dando el compromiso solo a él y no puede responder”, añadió.

Quien fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios también dejó ver que si ha criticado a James, no es por algo personal. Argumentó que él solo habla desde la experiencia de haber jugado al balompié, como hoy lo hace el cucuteño.

“La gente dice que yo le tengo envidia y yo pregunto por qué debería tenerla. La nevera de mi casa la lleno yo y a ese muchacho ni lo conozco. A mí no me van a meter los dedos a la boca para decir cosas que yo no he visto. Lo que pasa es que yo tengo que decir las cosas porque yo jugué fútbol”, expresó.

Al igual que Carlos Antonio Vélez, Freddy Rincón reprochó la actitud de James Rodríguez con Bernardo Redín, asistente técnico de la selección, cuando fue sustituido en el minuto 80 ante Paraguay. “Se necesita un técnico con más peso para evitar esas situaciones. Redín es una madre, es un tipo muy bueno. James le quitó la mano y eso no está bien. Si tiene que ir y hablar con el técnico, vaya y deje las cosas claras, pero no se desquite con un man que no tiene que ver nada”, concluyó.

