Cortuluá le pide juego limpio a la Dimayor con la programación de los cuadrangulares finales en el Torneo BetPlay II 2021

Menos de seis meses duró el enfrentamiento de todos contra todos en la segunda división del fútbol profesional colombiano, Torneo BetPlay II 2021.

Los ocho clubes clasificados a cuadrangulares finales en este torneo fueron Leones, Bogotá FC, Boyacá Chicó, Fortaleza, Unión Magdalena, Cortuluá, Llaneros y Real Cartagena.

Divididos en dos grupos de cuatro equipos, Cortuluá está en el grupo A ocupando la segunda posición con tres puntos obtenidos en dos partidos jugados de seis totales. Sin embargo, el equipo corazón del Valle del Cauca reclama una sobrecarga de partidos junto a programaciones seguidas, teniendo en cuenta que del 18 de noviembre al 4 de diciembre tendrá que jugar sus cuatro partidos restantes en el sueño por regresar a la primera categoría.

Al respecto, el máximo accionista del club de Tuluá, Óscar Ignacio Martán, se pronunció públicamente para mostrar su descontento con los tiempos de descanso de los deportistas de su equipo en comparación con otros equipos que también están jugando los cuadrangulares finales de ascenso. Así se refirió a la situación que calificó de insólita por los desplazamientos hasta Tunja, Itagüí, Cartagena y Tuluá:

Es algo insólito esto de la programación de las fechas de la B. Los jugadores no tuvieron descanso. El viaje fue de Tuluá a Cali, de Cali a Bogotá, de Bogotá a Tunja y viceversa. Fue un día más que se perdió. Nos dieron solamente un día de descanso y este jueves se vuelve a jugar. Protestamos y protestamos, (en Dimayor) dijeron que lo iban a revisar, pero no lo hicieron. Esas son las cosas que no se soportan