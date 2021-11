Margarita Rosa de Francisco y su fuerte crítica al comunismo: “es una forma de gobierno totalitaria”

Margarita Rosa de Francisco respondió de forma tajante a una crítica en Twitter. Foto: Colprensa

La actriz Margarita Rosa de Francisco sigue moviendo las redes con sus opiniones sobre temas políticos. Cercana al proyecto político que lidera el precandidato Gustavo Petro, a quien muchos críticos lo tildan de comunista, salió hacer una dura crítica sobre esa corriente política, económica y social que ligan a la izquierda.

“El comunismo no ha funcionado. Eso nos ha quedado claro a muchos. Lo veo como una forma de gobierno totalitaria y homogeneizante, que coarta la libertad de emprender proyectos individuales. No es eso lo que me imagino ni quisiera para Colombia”, escribió Margarita Rosa.

Así mismo, señaló que el Estado en los términos del comunismo es castrante para el interés particular. “Un Estado acaparador no es lo que anhelamos. Queremos un Estado que dialogue con la empresa privada, no que se enfrente a ella. Tampoco me parece que este país deba gobernarse como una empresa privada de la cual se benefician unos pocos”, puntualizó.

Para la actriz, se trata de asumir el derecho a ser “dueños de nuestro país”, un fin que tampoco permite el comunismo.

Si bien la actriz sigue inmiscuida en temas políticos y tomando posiciones claras, nadie la ha logrado convencer para que se lance al Senado dentro del Pacto Histórico, al cual apoya desde su posición de ciudadana.

El politólogo y actual candidato al Senado por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, se sumó a las voces que le hacen un llamado a la actriz para que se lance al ruedo electoral, dijo en diálogo con KienyKe.

Aunque Ávila pertenece al partido que estaba en la Coalición de la Esperanza y que se conoció que ahora dejará en libertad a sus miembros para que apoyen al candidato que desean, sí pidió que ojalá De Francisco llegue a ser cabeza de lista por su trayectoria. “Yo esperaría que Margarita Rosa de Francisco sea la cabeza de lista del Pacto Histórico. Es una mujer preparada, que se lo ha ganado y eso me parece bien”.

El politólogo siguió su invitación: “si le llega este video, hermana, láncese”. En entrevista con ese medio agregó que los artistas o celebridades deben evaluar si están siendo usados o no por los políticos y evaluar si cuentan o no con las capacidades.

Recientemente la actriz, quien ya ha repetido en varias ocasiones que no quiere lanzarse a la política, puso a hablar a sus seguidores y también a sus no partidarios en redes sociales al pronunciarse sobre el anuncio de la deportista Caterine Ibargüen de lanzarse al Senado de la República por el partido de la U, y además aprovechó su trino para despacharse en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“No sé qué tusa es peor: si la que tengo por ver a Caterine Ibargüen encabezando la lista del partido de la U o la de ver a la alcaldesa Claudia López y a Angélica Lozano cada vez más derechizadas. Ya sé, aquí algunos tienen tusa por mi mamertismo. Bueno, entonces me entienden”, escribió la también presentadora a través de Twitter.

Por su parte, en entrevista con Infobae Colombia, Catherine dijo que no la detienen los comentarios de los demás. “Yo creo que si yo en la vida me hubiera detenido a las críticas, a lo mejor nunca hubiera conseguido una medalla olímpica porque hay gente que intenta destruir, hay gente que no está para para ayudar a avanzar, sino para detener las buenas iniciativas y ese no es mi caso, cuento con el gran apoyo de la doctora -Dilian Francisca-”.

SEGUIR LEYENDO: