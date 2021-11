La fuerte postura de María Fernanda Cabal sobre el aborto: “Una mujer tiene que respetarse a sí misma”

Bogotá.16 de septiembre de 2021. Senadora, María Fernanda Cabal. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En medio de un debate de precandidatos del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal sentó posición sobre el aborto dado el trámite que corren dos ponencias en la Corte Constitucional que piden la despenalización total en Colombia. La senadora y posible candidata del Centro Democrático se declaró en contra del la interrupción voluntaria del embarazo.

“Yo me considero una persona provida, de hecho tengo cuatro hijos, a mí me gusta que se eduque desde temprana edad para saber cuáles son los efectos que genera una relación sexual”, expresó. Luego dijo que en Colombia se están haciendo esfuerzos para controlar la natalidad y para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos.

“La mujer tiene todos los derechos pero no a sacar a su hijo en su vientre”, aseveró.

“A mí no me gusta la propaganda abortista, me parece que es denigrante, me parece que una mujer tiene que respetarse a sí misma y si nosotros tenemos la capacidad de llevar un hijo en nuestro vientre, ¿Cómo va a hacer uno propaganda con la muerte?”. Sin embargo, reconoció la diferencia con los casos de las niñas violadas y dijo que en esos casos, hay que tomar una decisión en contravía de su “propia creencia”.

Actualmente, la Corte Constitucional revisa dos ponencias de los magistrados Alberto Rojas Ríos y del presidente de ese tribunal, Antonio Lizarazo que piden eliminar el aborto como delito del código penal. Todo esto tras dos semanas impuestas contra el articulo 122 del Código Penal, una de Andrés Mateo Sánchez Molina y la segunda por Justa Causa, un movimiento de más de 45 organizaciones que piden la despenalización total.

Por ahora, cuatro magistrados estarían a favor de sacarlo del Código Penal, mientras que cuatro estarían en contra y dos indecisas, ellas son las magistradas Gloria Ortiz y Diana Fajardo, quienes podrían, con sus votos, definir la lucha de varios grupos feministas en el país que buscan que la mujer en Colombia tenga total libertad en las decisiones sobre su cuerpo.

En cuanto a las demandas que son discutidas por el alto despacho judicial, estas piden declarar la inconstitucionalidad del artículo 122 del código penal, en donde establece que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses”, lo que quiere decir, que se vaya más allá y no haya barrera alguna para practicarlo.

En síntesis, los argumentos de las demandas, insisten en que este delito viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres y agregan que violan el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos, porque se les impide prestar servicios de aborto libremente. Además, dicen, que se viola la libertad de cultos y que, mantener el aborto dentro del código penal no tiene una finalidad preventiva.

En entrevista con el diario El Colombiano, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, aclaró cuales son los dos puntos fundamentales que tienen para la defensa de la despenalización del aborto en Colombia:

“La demanda tiene dos puntos centrales. El primero es que hay evidencia tanto en Colombia como en el resto del mundo de que la penalización del aborto no evita que los abortos ocurran, únicamente lo que hace es que las mujeres, niñas y adolescentes lo realicen en condiciones inseguras y eso usualmente tiene por efecto el incremento de la mortalidad materna asociada a estos procedimientos inseguros. Y un segundo punto es que la criminalización está enfocada en las mujeres más vulnerables: ellas son las que más obstáculos enfrentan par acceder al aborto y son las que más son perseguidas por el mismo Sistema de Justicia”.

