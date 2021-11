San Victorino en Bogotá y otros lugares públicos donde no se pedirá el carné de vacunación

Bogotá. 16 de Diciembre del 2020. Grandes aglomeraciones y poco distanciamiento, se vio de nuevo en el madrugón navideño de San Victorino, en la ciudad de Bogotá, día en que se da inicio a las novenas. (Colprensa- Sergio Acero)

Hace una semana, Bogotá expidió el decreto 442 de 2021, que reglamenta y especifica en qué casos se exigirá el carné de vacunación, aunque se seguirán pidiendo las medias de bioseguridad como el uso de tapabocas y el lavado de manos. Este como lo anunciaron las autoridades comienza a regir hoy 16 de noviembre para mayores de 18 años, posteriormente a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Y por ahora están exceptuados de la exigencia los niños entre los 0 y 12 años.

Pese a que la norma acoge muchos lugares y sectores públicos, también tiene algunas excepciones para no perjudicar el comercio y las ventas. Entre los lugares que no se exigirá el carné se encuentran: centros comerciales, San Victorino, eventos al aire libre, transporte público y plazoletas de comida. Sin embargo, deberá tener en cuenta que algunos lugares dentro de dichos establecimientos deben acogerse al decreto como: bares, gastrobares, restaurantes, cines, lugares de baile, casinos entre otros.

“El carné será exigido por algunos de los establecimientos de los centros comerciales que tienen unas características especiales que tienen la posibilidad de generar algunos tipos de aglomeración y esas particularidades se revisan una a una y estamos dando todas las orientaciones a todos los gremios para que no se presenten dificultades en la implementación”, explicó el subsecretario de Salud, Manuel González.

Por su parte los gremios que conforman los establecimientos donde debe ser exigido el carné explicaron que buscarán formas de incentivar la vacunación, pues esta normatividad podría afectar el aforo de sus locales.

“Sabemos que el tema no es fácil porque hay personas que son muy cerradas al tema y no van a querer vacunarse y simplemente esas personas no entrarán a los espectáculos ni a los bares”, aseguró Brayan Quiceno empresario del entretenimiento nocturno a RCN Radio.

En este sentido es importante recordar, el Director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont hace unas semanas aclaró que el establecimiento que no cumpla con la norma recibirá una sanción y que cualquier sanción recaerá sobre el propietario del lugar y no sobre el ciudadano: “Si hay un establecimiento que no cumple la medida entrará a regir el código de policía”.

De acuerdo con lo que se lee en el decreto la sanción pueden hacer que se cierren los establecimientos: “El incumplimiento de la verificación de las medidas en mención y de las establecidas por el Ministerio de Salud por parte de los establecimientos de comercio dará lugar a las sanciones contempladas en este decreto, a las medidas correctivas establecidas en Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece la suspensión inmediata de la actividad”.

Pese a la advertencia que hace la ley es importante recordar que la verificación de estas disposiciones estarán a cargo de los propietarios, administradores y organizadores de los establecimientos. Además, se dio orden para que nuevamente se pueda tener aforo al 100% en todos los establecimientos que pidan el carnet.

“A partir del 16 de noviembre, tendremos el 100 % de aforo en todos los eventos públicos y privados que se hagan en la ciudad, podrá haber el 100 % de aforo mostrando su carné. Insisto, solo habrá 100 % de aforo entre personas vacunadas”, señaló la alcaldesa Claudia López.





