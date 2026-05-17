Director de la UIAF, Wilmar Mejía, denuncia presuntas “chuzadas” ilegales desde el Ejército

Wilmar Mejía reportó presunta intervención de sus comunicaciones desde una unidad militar. - crédito Uiaf y @wilmarmejia/X

Una nueva controversia relacionada con posibles interceptaciones ilegales volvió a generar atención pública luego de que el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunciara que estaría siendo objeto de presuntas “chuzadas” provenientes de una unidad del Ejército Nacional.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el funcionario aseguró que recibió reportes sobre un supuesto seguimiento e interceptación ilegal desde un Batallón de Inteligencia Militar Estratégica.

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Denuncia del director de la UIAF

Wilmar Mejía expuso la situación a través de un mensaje dirigido al ministro de Defensa, en el que señaló la información recibida sobre la presunta intervención de sus comunicaciones.

El funcionario indicó: “Señor ministro Pedro Sánchez, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”

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La denuncia hace referencia a una posible interceptación no autorizada, lo que, de confirmarse, podría constituir una irregularidad dentro de los procedimientos legales de inteligencia.

Hasta el momento, el ministro de Defensa no ha emitido pronunciamiento oficial frente a estas afirmaciones.

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Señalamientos apuntan a un Batallón de Inteligencia del Ejército Nacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuestionamientos sobre el uso de inteligencia estatal

El caso ha reactivado el debate sobre las denominadas “chuzadas”, término utilizado en Colombia para referirse a interceptaciones ilegales de comunicaciones.

De acuerdo con el medio, estas prácticas han sido motivo de controversia en distintas administraciones y suelen estar asociadas a posibles abusos en el uso de capacidades de inteligencia por parte de entidades estatales.

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En este contexto, la denuncia del director de la UIAF plantea interrogantes sobre la coordinación y control de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

El caso se relaciona con posibles interceptaciones ilegales o “chuzadas”. - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

Antecedentes recientes del funcionario

La denuncia se presenta en medio de otras controversias recientes relacionadas con Wilmar Mejía.

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El senador electo y miembro de la reserva militar, Germán Rodríguez, realizó señalamientos públicos sobre el funcionario, cuestionando su trayectoria dentro de organismos de inteligencia.

Rodríguez afirmó que la entrega de ciertos reconocimientos militares a Mejía representa un hecho cuestionable, al señalar presuntas inconsistencias en su relación con la institucionalidad militar.

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Asimismo, agregó críticas sobre el uso de símbolos asociados a la formación militar, los cuales, según su postura, deben mantenerse dentro de estándares de honor y reconocimiento institucional.

Señalamientos previos en investigaciones periodísticas

El nombre de Wilmar Mejía también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas divulgadas por Caracol Televisión, en las cuales se hace referencia a presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales, particularmente con disidencias de las antiguas FARC lideradas por alias ‘Calarcá’.

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Según dichos reportes, en dispositivos incautados en procesos judiciales habrían aparecido documentos, chats y material que estaría bajo análisis de la Fiscalía.

Estos elementos han sido objeto de investigación y no constituyen hasta el momento una decisión judicial en firme.

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Información en investigación

De acuerdo con las versiones periodísticas, también se ha señalado que el funcionario habría tenido participación en procesos internos dentro de organismos de inteligencia, incluyendo eventuales reestructuraciones de personal en entidades del sector seguridad.

Adicionalmente, algunos testimonios recogidos en el marco de investigaciones judiciales mencionan supuestas interacciones entre actores armados ilegales y funcionarios del Estado, información que continúa en verificación por parte de las autoridades competentes.

Contexto institucional

El caso se desarrolla en un escenario en el que el sistema de inteligencia del Estado ha sido objeto de reiterados cuestionamientos por la transparencia en sus procedimientos y el alcance de sus operaciones.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) también ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con la coordinación de actividades de inteligencia, aunque las autoridades han reiterado que todos los procedimientos deben ajustarse a la ley.

La Dirección Nacional de Inteligencia ha sido mencionada en investigaciones periodísticas en curso. - crédito Imagen ilustrativa Infobae/DNI

Investigación en curso

Las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales realizadas por el director de la UIAF permanecen en etapa inicial de verificación, mientras se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio de Defensa y de las entidades competentes.

Por ahora, no se han presentado pruebas públicas adicionales que confirmen o desmientan las afirmaciones realizadas por el funcionario.