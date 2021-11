Reinaldo Rueda respondió a nuevas críticas de su paso por la selección de Chile

Reinaldo Rueda entrenador de Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/Joedson Alves

Reinaldo Rueda contesto con gran altura a los malos comentaros realizados por Jorge Valdivia en medio de una entrevista en ESPN Chile donde aseguraba que el entrenador colombiano entrenaba muy mal. El director técnico fue consultado sobre estas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido donde Colombia enfrentará a Paraguay el martes 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

Rueda aseguró que prefiere quedarse con los elogios que le dejó el ser seleccionador nacional de Chile y para buscar ponerle fin a la polémica suscitada por las declaraciones del futbolista dijo que no tuvo la fortuna de convocarlos en los partidos que tuvo a cargo:

“No. Considero que me quedó con los elogios y los reconocimientos. Son hechos y no palabras. En ningún momento creo que pueda desestabilizarme un concepto de una persona que admiro y respeto. Un jugador que juega a un nivel excepcional, pero que en mí momento en Chile no tuve la satisfacción de convocarlo ni un solo minuto. él tendrá sus argumentos muy respetuosos para ese comentario, pero me quedó con los comentarios de los demás”, dijo Reinaldo Rueda.

En La Roja, Rueda dirigió 27 compromisos, con un saldo de 9 ganados, 8 empatados, 10 perdidos, con un rendimiento del 43,21 %. En cuanto a la Copa América 2019, sacó cuarta a la escuadra austral, debajo de Argentina, Perú y Brasil.

Jorge Valdivia critica sin pelos en la lengua a Reinaldo Rueda

Pese a que Reinaldo Rueda dejó de ser el director técnico de la selección chilena el pasado 13 de enero, todavía se sigue hablando de su salida y de la manera en la que manejó al plantel mientras estuvo a cargo. En esta ocasión, quién brindó algunas declaraciones sobre el entrenador colombiano expresando su descontento por su manera de trabajar fue Jorge Valdivia, internacional absoluto con el equipo austral entre 2004 y 2017.

En conversación con ESPN Chile, El Mago fue preguntado por la forma en que trabaja Rueda, y, aunque afirmó no haber estado en ese entonces con el equipo, comentó que supo de primera mano que los trabajos realizados no eran acordes al tipo de futbolistas con los que contaba la selección, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo o Gary Medel.

“ Me consta que con Rueda se trabajaba muy mal”, afirmó en el programa televisivo .

Debido a las declaraciones del futbolista, en ESPN le preguntaron “¿Mal, por qué? ¿Antiguos los trabajos o pocos convincentes? “, a lo que Valdivia agregó: “Antiguos para jugadores que exigían trabajar de una manera, porque así sienten el fútbol, sienten los entrenamientos, se sienten mejor”.

Al ser abordado por los planteamientos tácticos del DT cafetero durante los partidos, afirmó que no se atrevía a dar una respuesta. “De Rueda no podría decirte es esto o lo otro, pero sí, yo supe que los trabajos no iban de la mano con las características de lo que estos jugadores te exigen”, agregó. Valga recordar que Rei, como le decían de manera amistosa en Chile, dirigió a la selección de ese país entre 2019 y 2021.

