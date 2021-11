Desde este martes es obligatorio presentar el carné de vacunación en Colombia, le contamos lo que debe saber

A partir de este martes 16 de noviembre, y de conformidad con el Decreto 1408 de 2021, los mayores de 18 años deberán presentar el carné de vacunación, de manera obligatoria, para asistir a eventos presenciales públicos o privados que impliquen asistencia masiva. Para que el documento sea válido necesitará, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La norma señala que el carné también será exigido para asistir a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, primeras comuniones, novenas, eventos culturales, ferias de Manizales o Festival del Petronio.

La verificación de estas disposiciones estarán a cargo de los propietarios, administradores y organizadores de los establecimientos. En cualquiera de los casos, se le exigirá que muestre su carné físico de vacunación, o certificado digital de vacunación, el cual podrá descargar en mivacuna.sispro.gov.co. A partir del próximo 30 de noviembre, la norma aplicará también para mayores de 12 años; sin embargo, hasta el momento, los menores de 12 estarán exentos.

A propósito del partido de este martes entre la Selección de Colombia y la Selección de Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, tenga en cuenta que los miembros de logística y seguridad le pedirán su carné para ingresar. Las puertas abrirán desde la 1:00 p.m. “Esa alegría no nos puede hacer olvidar que debemos conservar el autocuidado y mantener las precauciones: usar el tapabocas, lavarse las manos y vacunarse. Vivamos esta fiesta con responsabilidad”, sostuvo el alcalde Jaime Pumarejo, recordando que habrá aforo del 100 %.

Haciendo referencia a los eventos al aire libre, quedó establecido que en las fiestas de pueblo no se solicitará este documento, pero, si se llegase a presentar un evento en espacio cerrado, sí. Mismo caso con las novenas de aguinaldos: siempre y cuando se llevan a cabo al aire libre no habrán limitaciones. Hoteles, por ejemplo, no lo pedirán a menos de que en el interior se desarrolle alguna fiesta o evento en el que se presenten aglomeraciones.

Según lo ha establecido el Decreto 442 de 2021, en Bogotá se permitirá un aforo del 100 % en los eventos públicos y privados, pero siempre mostrando su carné. A esto se suman las medidas habituales de bioseguridad, como lo son el lavado o higienización frecuente de las manos, el uso del tapabocas (que será oblitagorio) y la adecuada ventilación de todos los espacios.

Los lugares que no cumplan con las medidas de verificación estarán sometidos a sanciones por parte de las autoridades, “a las medidas correctivas establecidas en Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece la suspensión inmediata de la actividad”. Así mismo, tenga en cuenta que podría haber una amonestación, multa e incluso el cierre del establecimiento.

¿CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO DIGITAL DE VACUNACIÓN?

- Ingresar a mivacuna.sispro.gov.co, deslizar hacia abajo y dirigirse al botón ‘dar click aquí para ingresar’.

- Aceptar los términos y condiciones que se le despliegan en la nueva página, los cuales están relacionados con la protección de sus datos personales por parte del Ministerio de Salud

- A mano derecha de la pantalla diligencie la información que se le solicita: tipo de documento, número de documento, y la fecha de expedición de este. Cumplido este paso, oprima en el botón azul ‘ingresar’.

- Será dirigido a una nueva pestaña, en la cual tendrá dos opciones: descargar su certificado de vacunación o el certificado de Pruebas PCR y Antígenos. En la zona derecha encontrará un recuadro en el que podrá bajar dichos documentos.

**Si la información del certificado no está completa, comuníquese con la entidad o establecimiento donde le aplicaron las respectivas dosis para que se actualicen los datos.

