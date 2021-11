Yeison Jiménez se le confesó a Aída Victoria Merlano: “me gusta que me azoten”

Yeison Jiménez, cantante colombiano. Tomado de Instagram.

Bastante sorprendidos quedaron los fanáticos de Yeison Jiménez, tras la serie de confesiones íntimas que hizo a Aída Victoria Merlano, figura de las redes sociales, quien fue la encargada de animar al cantante a revelar sus secretos mejor guardados, como su posición favorita a la hora de tener relaciones sexuales.

“Hay varias que me gustan, me gusta en 4 y me gusta que me azoten”, dijo entre risas el músico caldense.

Además, Merlano puso a escoger a su entrevistado entre qué parte del cuerpo de una mujer prefería y este no dudó en responder que sus senos. Mientras que sobre el tema de Esperanza Gómez, con quien Yeison Jiménez fue visto entrando a un motel, explicó las razones.

“Nada. Yo a la gente ya le he explicado como 100.000 veces. Hice tres entrevistas con ella en un motel y no han salido”, aseveró.

Entre otras confesiones que hizo el actual jurado de ‘Yo me llamo’ destacan que no es uribista, o al menos no simpatiza con la política del expresidente; así como que su opinión sobre Aída Victoria Merlano: “lo primero que le dije es que tiene una piel brutal, que es muy inteligente y también es mala. No podía creer que tuviera 22 años”.

Y como no todas las confesiones de Yeison Jiménez fueron publicadas por la joven barranquillera, se espera que en los próximos días cuelgue un video con todo lo que conversó a su lado.

Anunció demanda a Las2Orillas

Muy molesto se mostró Yeison Jiménez por versiones de prensa según las cuales no había respondido por una millonaria deuda. Según las informaciones, el cantante de música popular le debería unos 230 millones de pesos al empresario Alirio Figueroa, de acuerdo con una entrevista que Figueroa brindó al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

A pesar de que, dicha entrevista fue grabada hace más de un año (9 de agosto de 2020) y, desde entonces, el empresario no se ha vuelto a referir al dinero, por lo cual se desconoce cuál fue el resultado de la denuncia pública, el artista caldense comenzó a recibir cientos de mensajes a través de sus redes sociales, por medio de los cuales lo señalaron de “falso”, “mala paga” y hasta de “ladrón”.

“Por culpa de un ser humano, que no está haciendo absolutamente nada por la vida y el mundo, tengo que aguantar que más de 1.500 personas me acusen de esa manera. Esto tiene una connotación social muy fuerte”, agregó.

Yeison Jiménez invitó a sus más fieles seguidores a que le ayuden en la lucha por limpiar su nombre de estas acusaciones, por lo que les pidió ir a las publicaciones y denunciarlas como falsa información en las respectivas plataformas donde haya sido difundido el artículo.

“El día de hoy, acabo de poner la tutela en contra de esta página ‘Las 2 orillas’, la cual tiene 15 días para responder legalmente. Para que se retracten de lo que dijeron de mi nombre, esta semana. Y si no se van a retractar que muestren las pruebas con las que se atreven a mencionar el nombre de una persona pública”, confirmó el cantante.

Además, en una reciente entrevista con ‘La red’ confirmó que él saldó su deuda con dicho personaje y, además, advirtió que no dudará en demandar a todo aquel que quiera difamar sobre él y opacar su carrera.