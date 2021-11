Taxista que robó mercado de adulto mayor en el sur de Bogotá fue sancionado y pagó una indemnización

Taxistas

En horas recientes, a través de redes sociales, se generó indignación por parte la ciudadanía a causa de un video en el que se ve a un taxista robando el mercado de un adulto mayor. Las placas del carro fueron captadas por parte de cámaras de seguridad aledañas al establecimiento, lo que permitió la identificación del conductor y su posterior detención. De acuerdo con lo que reportaron medios de comunicación nacionales, el hombre fue hallado y tuvo que pagar lo que se robó.

En el video que empezó a viralizarse gracias a Twitter, se ve como la víctima del robo detiene un taxi en la calle y se dispone a subir los productos que compró previamente al carro. El conductor, que no se baja para ayudar al adulto mayor a cargar las bosas, espera dentro del carro mientras el pasajero termina de desocupar la carga. Al terminar de poner todo el mercado en el taxi, el ciudadano lleva los carros de mercado a dentro del establecimiento mientras que, al dar la espalda, el taxista cierra las puertas del carro y se escapa con el mercado. El adulto mayor, sorprendido por lo ocurrido, sale corriendo detrás del señalado ladrón.

CityTv, uno de los noticieros encargados de reportar estos hechos, informó que ante las denuncias el gremio de taxistas, inmediatamente, entregó la información del victimario, por lo que fue más fácil dar con su paradero. Sus compañeros reprocharon su actuar e hicieron que reparara a la víctima con la devolución de lo que se había llevado luego de aprovecharse de la confianza del ciudadano. El taxista le entregó, en efectivo, el dinero equivalente al costo del mercado.

#LAMENTABLE. Un taxista le robó, de la manera más descarada, el mercado a un señor de la tercera edad. Información que circula en redes sociales sostiene que los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá.



OPINE. pic.twitter.com/1eLyzt22Hk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 12, 2021

“Rechazamos el acto reprochable por parte del compañero al hurtarle el mercado a esa persona de la tercera edad. Exigimos que ese señor no sea contratado en ningún servicio. Se debe cancelar la licencia de conducir”, aseguró el Freddy Contreras, uno de los líderes del gremio a CityTv. Otros colegas aseguraron que por este tipo de actitudes la ciudadanía ya no confiaba en ese medio de transporte y prefería tomar otras alternativas para movilizarse en la ciudad. Pedro Vargas, por ejemplo, otro taxista, hizo un llamado para que las empresas “hagan una base de datos para controlar esta clase de sucesos. Y para evitar que cualquier infiltrado entre a dañar la imagen del gremio”.

Este caso ocurre luego de que se reportara el de un joven que denunció haber sido víctima de escopolamina dentro de un taxi. Según contó, ante la prensa, el taxista le habría ofrecido gel antibacterial y luego de aplicarlo en sus manos empezó a sentirse mal. El hombre aseguró que perdió el conocimiento segundos después de aplicar la sustancia en sus manos y que luego despertó en su casa, sin sus pertenencias. “Vi que todo estaba desordenado. Todos los cajones estaban abiertos y me habían robado mi celular (...) Cuando fui al médico me dijeron que había sido drogado con escopolamina mezclada con otra sustancia. Duré en shock todo ese fin de semana”, contó.

Días antes de este caso, la periodista Gabriela Cárdenas denunció que estuvo a punto de ser víctima de un secuestro por parte de un taxista. Ella decidió tomar un taxi en la calle, y durante el viaje, cuenta ella, empezó a sentir miedo por el comportamiento del conductor. Sus presentimientos de que algo malo ocurriría se hicieron realidad, y se materializaron cuando, en un momento del recorrido, el hombre frena para que otro se suba al taxi. ‘Gaby’, como se le conoce a la comunicadora, sacó fuerzas y logró huir de las manos de ambos hombres.

“Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, auxilio, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía”, relató la periodista.





