Pulso entre Katherine Miranda y Karen Abudinen por los $70 mil millones: “Tarde o temprano caen, corruptos”

Congresista Katherine Miranda y exministra TIC, Karen Abudinen. Fotos: Colprensa.

Los nuevos detalles del escandaloso contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados causó un duro cruce de trinos entre la representante a la Cámara, Katherine Miranda y la exministra de esa cartera, Karen Abudinen.

El rifirrafe se dio luego de que este jueves se conoció que el exviceministro TIC Iván Mantilla habría recibido dinero de Emilio Tapia, uno de los involucrados en el convenio con el que se pretendía dotar de internet a los niños colombianos de las zonas rurales del país y que le costó el puesto a Abudinen.

Miranda publicó una parte del documento donde se narran las revelaciones contra Mantilla, quien “haría de todo” para que Karen Abudinen no caducara el contrato entre el Gobierno y Centros Poblados, situación que ocasionó toda una controversia en el país en relación a uno de los hechos de corrupción que más han golpeado al país en el 2021: el embolate de 70 mil millones de pesos.

“¡Tarde o temprano caen! CORRUPTOS!”, sentenció Katherine Miranda, quien etiquetó a la exministra en su publicación.

Minutos más tarde, Karen Abudinen le respondió y, con un popular refrán, volvió a defenderse asegurando que ella no tenía nada que ver en este caso y que, por el contrario, fue de las primeras en denunciar la corrupción que enfrentó la cartera que dirigió hasta hace unas semanas.

Además, rechazó las críticas al término “abudinear” , que se ha usado como sinónimo de robar para desvirtuar las controversiales actuaciones de la exfuncionaria del Gobierno nacional.

“Para verdades el tiempo y para justicia Dios. El país necesita toda la verdad sobre Centros Poblados y que los responsables respondan a la justicia. Me la jugué toda por proteger el patrimonio público al caducar el contrato. Lastima el bullying y vergonzoso maltrato con mi apellido”, expresó Abudinen.

Abudinen / Twitter

Entre tanto, en el documento que compartió Miranda y que son las revelaciones de uno de los implicados en el caso, Juan José Laverde, en las que, durante un interrogatorio que le hizo recientemente la Fiscalía, se refleja que el sujeto aseguró que Tapia habló con él sobre el dinero que le dio al funcionario del gobierno de Iván Duque.

“Lo que sí me confirmó (Tapia) es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla”, dijo en su momento Laverde a la Fiscalía. Y aseguró que se habría ejecutado una “altísima gestión a través de funcionarios públicos de alto perfil” para evitar la caducidad del contrato. Esto fue revelado por el periodista Jorge Espinosa en la emisora Caracol Radio.

En el relato realizado por el periodista en un hilo de Twitter asegura que Laverde conoció a Tapia en 2018, cuando lo llamó para que la aseguradora donde trabajaba, Rave Seguros, ayudara con las pólizas de seriedad para algunos contratos en los que estaba interesado. Además, contó cómo el condenado por corrupción vivía a cuerpo de rey en el lugar en el que se encontraba detenido por el caso del ‘carrusel de la contratación’.

“Llego a Barranquilla y me llevan a un Batallón donde él estaba (detenido) vivía muy cómodo con empleadas del servicio, uno no se registraba en el ingreso, almorcé ahí y luego me llevaron al aeropuerto”, dijo.

Según dijo Laverde al ente acusador, Tapia afirmó necesitar 100 millones de pesos para evitar que el escándalo pasara a mayores. Adicionalmente, Laverde dijo que Tapia habría escuchado una conversación de la ministra Abuniden donde se refería a la caducidad de los contratos.

“(Tapia) incluso dijo haber escuchado una conversación con la Ministra (Karen Adudinen), en la cual ella no iba a hacer caso a nada distinto a llevar la caducidad del contrato (...), incluso estaba convencido de que esta se iba a evitar o bien por estas gestiones o bien por la autoincriminación de la responsabilidad en la garantía a cargo de INTEC de la Costa”, expresó, según recopiló la emisora RCN Radio.

