Juez pide investigar cadena de corrupción en el Inpec que habría planeado la fuga de Aida Merlano

Momento en el la ex congresita Aida Merlano escapa.

El juez que condenó a 15 años de cárcel al capitán del Inpec, David Alexander Álvarez, implicado en la fuga de la excongresista Aida Merlano, compulsó copias para que la Fiscalía investigue a varios funcionarios de la institución carcelaria por su presunta participación en una red de corrupción dentro del Buen Pastor, en Bogotá.

En esa prisión estaba recluida Merlano y al parecer se habría organizado un plan para encubrir y organizar el plan que llevó a la fuga. De hecho, el juez pidió que se abriera otro proceso en contra de Álvarez, ya condenado, pero ahora por falso testimonio, uso de documento público falso y prevaricato por omisión.

Entre las personas a las que se les iniciará una investigación están algunos dragoneantes y la misma odontóloga de la cárcel, Adriana Heredia; además de la directora del centro penitenciario, Diana Cecilia Muñoz; la comandante de vigilancia, Martha León y Katherine Lozano, entre otras personas.

Hace unos días, la dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) Diana Marcela Montoya, Ramos relató cómo fueron los momentos previos a la fuga de la excongresista Aida Merlano, cuando estuvo acompañándola a la cita odontológica el 1 de octubre de 2019 en Bogotá. Su testimonio fue escuchado en el juicio que se lleva en contra del odontólogo Javier Cely y su hija.

La dragoneante dijo que al llegar al consultorio al norte de Bogotá se dividió la guardia con un compañero y expresó que cuando el odontólogo subió no le permitió la entrada al consultorio y así se quedó afuera de él. La mujer contó que el hijo de Merlano, que para ese momento era menor de edad, salía del consultorio a preguntarle cosas.

La agente dijo que esos hechos pudieron ser el distractor, junto con un hombre de bata azul, para que ella no pudiera ver hacia adentro ya que constantemente bloqueaban la puerta. Sobre las 2:00 p.m. le notificaron que ya casi iba a terminar el proceso y ella se comunicó con el conductor y el otro guardia. En uno de esos momentos vio salir a Aida Victoria, quien estaba vestida como su madre.

Llegando a las 3:00 p.m. vio a Aida Victoria hablando por celular, pero no le prestó importancia porque era la reclusa quien no podía hacerlo. Luego el odontólogo salió también hablando por teléfono y agachó la cabeza diciéndole al celular que ya iba terminando. Pasaba el tiempo y a la dragoneante no le informaban que el procedimiento había terminado, así que decidió entrar y ella ya no estaba.

Al ver la cuerda ella la haló y pensó que Merlano seguía colgada a ella, pero vio que era el guarda de seguridad que la halaba así que se dirigió al sótano y le avisó a sus compañeros. “Aida Merlano se me fue, ayúdenme”, salió gritando la mujer hacia la Séptima pero la acusada ya había escapado.

Ante esto la llamó la directora de la cárcel El Buen Pastor y le preguntó por lo sucedido. “Me dijeron que era del patio ocho y pregunté por qué no tenía seguridad y me contestaron que la secretaria de remisiones le había quitado la seguridad pocos días antes”, relató la mujer, dado que ese patio es para personas con altos niveles de seguridad.

SIGA LEYENDO