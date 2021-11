“Me encantaría volver a actuar”, Karen Martínez habló de su carrera, su colección de ropa y por qué no estará en ‘Factor X’

Karen Martínez. Foto: Instagram @lachechi

Si se habla de Karen Martínez, una palabra que puede venirse rápidamente a la cabeza y, que encierra su talento, creatividad y capacidad de desenvolverse correctamente en cualquier campo profesional; es versatilidad. Entre sus quehaceres laborales, la cartagenera ahora se ha enfocado en uno en particular: el lanzamiento de una colección de ropa que recibió el nombre de Astral; dicha línea se deriva de la marca Agybo (en la que trabaja en conjunto con Fonseca y su esposo, Juanes).

De este modo, Martínez – en diálogo con Infobae – habla del desarrollo de su colección, sin dejar por fuera otros temas profesionales, por ejemplo, su ausencia como presentadora en la nueva temporada de ‘Factor X’ y las ganas de volver a plasmar su talento como actriz en alguna producción.

Infobae: ¿Juanes y Fonseca tuvieron alguna participación en la creación de la colección?

Karen Martínez: Ellos no, en esta no. En esta tercera colección definitivamente me dieron luz verde para que yo hiciera lo que sentía, era una colección bajo mi visión, todo lo que yo soy (…) siempre estaba en mi cabeza sacar algo de ropa, tenía muchos caminos por los cuales irme, pero uno de ellos era la ropa deportiva. Nace Astral (…) yo vibro definitivamente con todo lo que tiene que ver con el universo, las energías que tienen los planetas en cada uno de nosotros (…) y cuando lo decidimos plasmar en una idea, en una prenda, quisimos ponerle un toque místico, pero muy sutil (…) por eso van a ver la simbología de los signos zodiacales, pero muy pequeñita”.

Infobae: ¿Cómo fue trabajar en conjunto con el diseñador Diego Gutiérrez? ¿cuál fue el aporte de cada uno en la colección?

Karen Martínez: Diego es una persona muy creativa y muy talentosa, de esos artistas que logran captar toda tu idea y emoción. todas las veces que nos reunimos hablamos mucho, le conté quién era, qué me gustaba, vibramos en las mismas cosas, hubo una conexión muy chévere, pero definitivamente todo está bajo mi lente, bajo mi ojo, es una colección femenina, de ropa deportiva para mujer, estuve muy al pendiente de los colores, la tela (…) ya a la hora de diseñar o darles una forma diferente a los símbolos, lo hizo él como creativo”.

Post en Instagram de Karen Martínez. Foto: @lachechi

Infobae: ¿Más allá de lo deportivo, Astral podría combinarse en un contexto elegante?

Karen Martínez: Se puede combinar perfectamente con piezas que también tenemos dentro de la colección y siempre está enfocado al lado del deporte, pero uno en la moda lo que necesita es creatividad e ingenio y básicamente las prendas fueron creadas para que te puedas ver bien en cualquier lugar.

Vale resaltar que, Astral encierra todas las tallas y en la página de Agybo se pueden observar.

Astral, colección de Karen Martínez. Foto: @Agybo

Infobae: Se le ha visto desenvolverse en varias facetas profesionales, ¿hay alguna en especial en el que quiera enfocarse principalmente o que simplemente quiere que todo se vaya dando?

Siempre he pensado que en la vida todo pasa y todo llega cuando tiene que llegar. Creo mucho en el fluir de la vida, en este momento estoy enfocada en este proyecto y en los que vienen que van a ser de emprendimientos. Nunca voy a dejar de lado lo que me apasiona también que es la televisión, los medios de comunicación. En su momento han pasado y se han presentado proyectos que me han permitido hacerlos y me han hecho hacer una carrera bonita, que me sienta orgullosa de las cosas que he hecho (…) pero en este instante no tengo planes inmediatos para trabajar en los medios de comunicación, pero nosotros tenemos un canal muy importante que es internet, las redes sociales y a través de esto uno se puede seguir comunicando con la gente.

Infobae: Precisamente en cuanto a las redes sociales, Juanes ha publicado por este medio algunos videos de Dante (su hijo) cantando, ¿el niño ha visto la música como hobby o ha mostrado un interés profesional en ella?

Dante está entrando en la preadolescencia, tiene doce años y es un niño con una sensibilidad muy especial. Le encanta cantar, tiene una voz maravillosa, una voz que a la gente le llega porque indiscutiblemente cada vez que Juan pone un video recibe comentarios muy bonitos de la gente y Dante lo sabe, pero es un niño todavía, está en ese momento en que como que sí como que no. Está creciendo y hay que dejarlo, hay momentos en este crecimiento donde ellos sueltan cosas y agarran otras. Lo que hemos querido siempre en esta casa, es que ellos sean ellos”.

Infobae: ¿Por qué no estará en la nueva temporada de ‘Factor X’?:

Karen Martínez: A veces las cosas se pueden y a veces no se pueden. Aquí en Miami (Estados Unidos) tengo muchas cosas pendientes con el tema de los hijos y proyectos, pero estoy feliz que la próxima temporada la va hacer Laura, ella es tremenda presentadora y lo va a hacer súper bien, un formato muy bonito que es ‘Factor X’ y yo simplemente tengo agradecimiento por las oportunidades que me dan de estar en pantalla un rato. Esta vez no fue, pero ellos están en mi corazón”.

Es de recordar que, el público vio a Karen Martínez y Mauricio Vélez desempeñándose como presentadores principales en ‘Factor X’ (2021-2021). Laura Barjum también plasmó su talento como presentadora en el reality musical, sin embargo, su trabajo se realizó netamente desde los camerinos. Ahora, la historia será diferente en la nueva entrega del programa de telerrealidad – que está en rodaje – pues Barjum lleva el título de presentadora principal.

Infobae: A lo largo de su trayectoria, ¿hay algún momento que le gustaría repetir?

Karen Martínez: Siento que cada experiencia que he vivido la he disfrutado al máximo, la he vivido como tiene que ser. Me encantaría volver a actuar porque ese pendiente lo tengo ya hace bastante, y siento que es el momento porque las producciones (…) no es como antes que uno se iba a hacer una novela y como un año grabando y es muy difícil cuando tienes familia, ahora el tema cada vez se vuelve mucho mejor, eso es lo que yo quiero volver a hacer pronto.

Infobae: Recién salió la colección (4 de noviembre), ¿hay algo más en lo que esté trabajando al respecto?

Karen Martínez: Estamos haciendo ahorita otros emprendimientos familiares, que muy pronto les podremos contar. Uno con las niñas (Luna y Paloma, sus hijas) y otro con Juan (Juanes), que lo hemos venido trabajando por todo este año y eso me tiene muy contenta (…) es un emprendimiento con el tema de la salud, bienestar, y también moda, con las niñas moda.

Y, más allá de los quehaceres laborales, la familia de Karen Martínez y Juanes disfrutará de la Navidad en Colombia, sin embargo, la presentadora y el cantante no estarán durante todo el mes de diciembre en su país natal, pues Estados Unidos es donde festejarán – junto con sus tres hijos - el Año Nuevo.

SEGUIR LEYENDO: