Lorena Meritano, la malvada ‘Dinora’ de Pasión de Gavilanes, reveló detalles de la “época de mierda” que pasó para convertirse en actriz

Buena parte de los colombianos recuerdan a ‘Dinora Rosales’, ese malvado personaje de la exitosa novela de Caracol Televisión llamada Pasión de Gavilanes, que luchaba por destruir el amor de sus protagonistas ‘Juan Reyes’ y ‘Norma Elizondo’. Pues bien, luego de anunciarse una segunda parte de ese melodrama, la actriz que encarnó a esa villana reapareció con un mensaje reflexivo.

Se trata de la reconocida actriz argentina Lorena Meritano, que ha debutado en múltiples producciones tanto nacionales como internacionales y que, recientemente, mediante su cuenta de Instagram, hizo una publicación en la que se refirió a a los prejuicios que enfrentan los artistas en la industria del espectáculo.

En su perfil de esa red social, donde sobrepasa los 1.7 millones de seguidores, Meritano se mostró sin filtros, sin maquillaje y con una ombliguera, donde quiso reflejar que es una mujer natural y que se ha tenido que enfrentar a la extirpación de sus senos luego de ser sobreviviente al cáncer.

En la descripción de la publicación dijo que las personas deben sentirse bien donde “no tengas que hundir la panza” y donde le demuestren a las persona que “te quieren de verdad”.

Además, aseguró que se unía a un movimiento que ha cobrado fuerzas en las últimas semanas en redes sociales que se llama Mujeres Que No Fueron Tapa, y que busca empoderar a todas las féminas indistintamente de la apariencia de sus cuerpos.

En otros apartes de la moraleja de su publicación, hizo memorias de cuando comenzaba en el mundo del entretenimiento y tuvo que acoplarse a los estándares de belleza que habían en ese entonces: “Recuerdo que a mis 15 años, cuando estuve un tiempo en Buenos Aires lejos de mi familia y Concordia natal ( porque media 1,80 y tenia “dotes de modelo” , a criterio de los productores de moda).Y, honestamente me divertía como una niña posando y desfilando”, expresó, mientras dijo que en su próximo libro contará más detalles de esa “época de mierda” y todo lo que pasó para ser la reconocida artista que hoy es.

Finalmente, dijo que entró en un proceso de aceptación y, tras una dura pelea contra el cáncer y cientos de éxitos que hoy la tienen como una de las más famosas de la pantalla chica, quiso dejar un mensaje de empoderamiento femenino y amor propio.

“Hoy tengo 51 años, no soy modelo, no vivo de mi cuerpo, me amo, me cuido y me acepto cómo soy. A querernos más y mandar más a la mierda todos los mandatos que nos llevaron a enfermarnos y sufrir tanto”, concluyó.