Autoridades en Barranquilla dejarán libre a un hombre que baleó y casi asesina a su excompañera sentimental

Las mujeres en Colombia han tenido que protestar por los casos de violencia de género en los que hay falta de garantías por parte de las propias autoridades. Foto: EFE/Mauricio Due�as Casta�eda

Para las autoridades en Barranquilla (Atlántico) no importó que Anthia Amador tuviera que someterse a 14 cirugías, estar casi dos meses en una unidad de cuidados intensivos y acudir a terapias luego de que su excompañero sentimental Rolando Caro López le propinara un disparo en la espalda, otro el vientre y uno más en la cabeza.

Pese a la brutal agresión, el victimario estará próximamente en las calles por la falta de diligencia en este caso, ya que se vencerán términos, así que Caro, que por poco le quita la vida a su expareja, recobrará la libertad y su víctima en vez de obtener justicia por su caso, estará nuevamente en riesgo y presa del miedo de que pueda volverse a encontrar con el agresor.

De este caso está haciendo seguimiento el periódico El Tiempo, que reportó que el pasado 24 junio se dio el intento de feminicidio de la mujer de 40 años, en un apartamento en el que ella vivía junto con sus tres hijos en el municipio de Soledad, área metropolitana de la capital de Atlántico.

En esa vivienda residía la víctima, luego de que se separara del violento hombre tras cuatro años de una tormentosa relación en la que Amador tuvo que soportar las agresiones de su expareja.

“Me maltrataba, porque era muy celoso, no me dejaba trabajar. Ya me había ido de la casa pero luego regresaba, esta vez había decidido dejarlo para siempre”, contó la mujer en El Tiempo.

De acuerdo con su testimonio, Caro había amenazado que si ella se iba de la casa en la que vivían, la mataría y el pasado 24 de junio casi cumple con su palabra. Además hirió con el arma de fuego a Elías Amador, hermano de la mujer, que trató de impedir el ataque.

En el diario bogotano indicaron que el hombre fue capturado por las autoridades tras casi asesinar a su expareja y permanece en los calabozos del barrio Hipódromo de Soledad, sin ser enviado a un centro carcelario.

Desde allí, el victimario se sigue comunicando con el exterior por medio de celular. Afirma estar arrepentido de sus acciones y se atreve a expresar que desea volver estar junto a la mujer que casi asesina. Su obsesión llega al punto de que hace dibujos de su víctima.

Sin embargo, nada de esto ha sido considerado por los operadores judiciales, ya que cuando Anthia Amador fue averiguar sobre su proceso en la Fiscalía, le dieron la desconsoladora noticia de que su agresor pronto quedaría libre y que este tipo de situaciones eran comunes.

“Me dijo que mi caso era una ‘simple’ tentativa de feminicidio y me mostró que tenía muchos expedientes con casos similares”, contó en El Tiempo la mujer, a la que además el propio fiscal le recomendó que se fuera de la ciudad ante la inoperancia de las autoridades.

El temor de esta víctima de violencia de género es mayor todavía porque entre todas las intimidaciones, el agresor también la amenazó con lanzar una granada a la casa de su familia.

“Me dijo que me mataba o alguno de mi familia si lo dejaba”, agregó la mujer en su testimonio a El Tiempo.

Ante la situación, indicaron en ese medio de comunicación, que Amador le pide a las autoridades que la ayuden a reubicarse con sus hijos en otra ciudad ante el peligro al que se encontrará expuesta por la ineficiencia de quienes debían protegerla.

