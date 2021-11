Video: Tino Asprilla entrevistó a Carlo Ancelotti y el DT sacó a la luz recuerdos de su relación con Colombia

Haciendo las veces de entrevistador, Faustino el Tino Asprilla se reunió en la sede del Real Madrid en España con el entrenador del club merengue, Carlo Ancelotti, con quien compartió experiencias de su pasado cuando fueron técnico y jugador del Parma de Italia.

Quien hasta hace un par de meses fuera entrenador del Everton FC dirigiendo a los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez, ahora tiene a su cargo al máximo campeón de Europa, por lo que la primera pregunta que le lanzó Asprilla al técnico italiano tuvo que ver con su opinión sobre la llegada de James Rodríguez al fútbol catarí.

Carletto, quien entrenó a James durante sus primeros pasos en Real Madrid, FC Bayern y Everton, saludó a Asprilla totalmente en español diciéndole: “Te conozco” y le respondió sobre la actualidad de las figuras de la selección Colombia, James Rodríguez y Radamel Falcao García:

El Tino preguntó por las aspiraciones de Carletto y si se atrevería a entrenar una selección nacional como la italiana o la colombiana, recordándole que a nivel de clubes, el técnico madridista ya lo ha ganado todo. El italiano respondió de esta forma:

No lo sé. Hasta ahora me gusta entrenar equipos porque me gusta el día a día. A nivel de selección tengo que pensarlo, pero creo que no