“Tienen que adaptarse a la idea del profe Osorio así no les guste”: Rafael Carrascal

Restan dos fechas para que el entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio defina su continuidad en la dirección técnica de América de Cali. De momento, el equipo escarlata permanece fuera del grupo de los ocho clubes clasificados a cuadrangulares finales ocupando la casilla 13 con 23 puntos acumulados y ahora deberá jugársela ante Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, esperando llegar a 29 puntos y confiando en que con ese número le alcance para meterse en las finales.

Sin embargo, hay quienes aún tienen fe en el proceso y en la idea de juego que Osorio ha querido impartirle a los futbolistas del equipo vallecaucano desde el camerino en todo el segundo semestre de este año.

En diálogo con el programa Los Dueños del Balón de la emisora RCN Radio, el mediocampista de Cerro Porteño en Paraguay y con pasado en América de Cali, Rafael Carrascal, entregó su punto de vista de la situación que atraviesa el club.

El volante de primera línea sucreño lamentó la mala racha en materia de resultados para América, equipo del que abiertamente se ha declarado hincha. Además, se mostró dolido con la actualidad del técnico Juan Carlos Osorio, a quien ya es frecuente verlo custodiado por la fuerza pública a la salida de los partidos de La Mechita.

Así se refirió Carrascal a los problemas que tiene el equipo caleño en la vigente temporada y le pidió a los futbolistas adaptarse al estilo de juego, al cual no están acostumbrados:

Me duele mucho todo lo que están viviendo. Son momentos del fútbol y sé que los muchachos van a levantar, van a revertir la situación, pero rápidamente tienen que adaptarse a la idea del profe así no les guste o no estén acostumbrados. Hay que estar preparado para cuando el entrenador lo requiera