Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de asesinar a expolicía en una gasolinera de Bogotá

Imagen de referencia. El asesinato de la víctima se dio luego de que un hombre en moto intentó robarlo. Foto: Colprensa/ Archivo

El barrio Normandía, de la localidad Engativá, ubicada al noroccidente de Bogotá, fue el escenario de un nuevo hecho de violencia que dejó a un hombre muerto en una estación de gasolina.

El asesinato de la víctima se dio luego de que un hombre en moto intentó robarlo. Así quedó evidenciado en las imágenes que dio a conocer CityNoticias, donde se ve que otro sujeto de chaqueta blanca ataca a Víctor Velásquez, mientras llenaba de combustible su vehículo.

De acuerdo con las autoridades, Víctor era un exmiembro de la Policía Nacional y en vida se habría desempeñado como subcomisario de reserva, a quien sus asesinos quisieron despojar de su celular y reloj y, tras un forcejeo, acabaron con su vida a tiros.

Según informó el diario El Tiempo, el personal de la estación de servicio no ayudaron para evitar que el hombre muriera tras los impactos de bala. Los atacantes, por su parte, se montaron a la moto y emprendieron la huida.

El expolicía cae al suelo e instantes después pierde la vida. Por el momento, el asesinato no deja responsables, mientras que las autoridades ya anunciaron que investigan el hecho y, con ayuda de las cámaras de seguridad, buscan dar con el paradero de los culpables.

Asimismo, brindaron otros detalles del suceso y, de acuerdo con la revista Semana, anunciaron hasta 20 millones de recompensa por información que permita dar con los culpables del fatídico suceso.

“Se evidencia que eran dos personas, uno que ocasionó el hecho y el otro que lo esperaba en una motocicleta”, expresó Julio César Salgar, coronel y comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá.

¡¡¡¡Asesinado en hurto!!!! El crimen ocurrió, mientras la víctima asistía a una estación de servicio. Según las autoridades, el ciudadano era oficial de la reserva. #CityNoticias #ULTIMAHORA pic.twitter.com/OQdu5Ic73k — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) November 10, 2021

CIFRAS

En la última actualización de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, realizada por el Dane, los datos muestran que la percepción de inseguridad de las personas a aumentado, al igual que los incidentes de seguridad digital y la falta de credibilidad de las autoridades.

Según los datos recolectados la tasa de denuncia en 2021 se ubicó en 27,1 por ciento a nivel nacional, en cabeceras llegó al 30,2 y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9 por ciento. Esto significa que más del 70 por ciento de las personas no denuncia los delitos, es decir, solo 3 de cada 10 personas denuncian los hechos delictivos de los que son víctimas.

Los datos mencionados por el Dane demuestran que las autoridades no dan datos reales de la situación que inseguridad que se vive en la realidad. A esta situación se le conoce como las cifras ocultas, es decir, como los ciudadanos no denuncian por desconfianza y por no cree que esto tenga relevancia, las instituciones no pueden hacer un censo real del panorama.

Esta se demuestra en los robos de celulares, de acuerdo con El Tiempo, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de las empresas de telefonía celular en el país–, un promedio de 80.000 usuarios piden a los operadores que suspendan sus líneas por robo. Son casi un millón de teléfonos robados al año que, en su gran mayoría, no son objeto de denuncia.

Pero si se mira en los registros oficiales de las autoridades, se han denunciado en el país 260.000 casos de hurto contando otros objetos como automóviles. Por lo que si se cruzan las cifra tan solo en robo de celulares, se estaría hablando de una diferencia bastante significativa. Lo preocupante en esta situación es que al no tener los verdaderos datos en las instituciones es muy probable que no se tomen las medidas necesarias para atacar la problemática.

