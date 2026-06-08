Mamá de Ana María Serrano dedicó una sentida carta a los papás del presunto feminicida de su hija: “El dolor no es el mismo”

La madre de Ana María Serrano dirigió un emotivo y contundente mensaje a los padres del presunto feminicida de su hija - crédito @mariaximenacespedesa/TikTok

El caso de Ana María Serrano Céspedes, la joven colombo-mexicana de 18 años asesinada en septiembre de 2023 en el Estado de México, sigue generando conmoción a casi tres años de los hechos, por lo que su madre, María Ximena Céspedes, volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública tras difundir una carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija.

El mensaje, leído en un video publicado en su cuenta de TikTok, retomó una reflexión íntima que mezcla duelo, rabia contenida y un llamado a la responsabilidad social frente a la violencia de género en relaciones juveniles, a más de tres años del hecho.

PUBLICIDAD

Ana María —sobrina del exministro y actual candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo— acababa de iniciar su vida universitaria con el sueño de estudiar medicina. Vivía en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde ocurrió el crimen, y su muerte fue rápidamente tipificada como feminicidio por la Fiscalía del Estado de México, que desde el inicio activó el protocolo correspondiente.

Caso Ana María Serrano sigue generando atención casi tres años después del crimen ocurrido en el Estado de México - crédito Change.org

Caso de feminicidio contra Ana María Serrano

De acuerdo con la investigación, el 12 de septiembre de 2023 la joven fue atacada dentro de su vivienda y el principal sospechoso fue su exnovio Allan Gil Romero, que habría ingresado al lugar cuando los padres de la víctima estaban fuera del país. La relación había terminado meses atrás, pero las autoridades documentaron presuntos episodios de acoso posterior a la ruptura.

PUBLICIDAD

La reconstrucción forense estableció que la víctima recibió un golpe contundente en la cabeza que la dejó inconsciente, y posteriormente murió por asfixia. Luego del ataque, el agresor habría intentado simular un suicidio utilizando elementos de la escena y enviando mensajes desde el celular de la joven para confundir a su familia.

Fue la madre de Ana María la que detectó inconsistencias en esos mensajes y su intuición la llevó a pedir ayuda a un vecino, lo que permitió descubrir el cuerpo. Desde ese momento, la investigación tomó un giro definitivo hacia la hipótesis de feminicidio.

PUBLICIDAD

El principal sospechoso de la muerte de Ana María Serrano fue su exnovio, Allan Gil Romero, señalado por las autoridades - crédito @fiscaliaedomex - Redes sociales

Días después, el señalado agresor fue capturado y recluido mientras avanza el proceso judicial, pero el caso provocó indignación en Colombia y México, no solo por la violencia del crimen, sino por la aparente intención de encubrimiento.

Carta de María Ximena Céspedes, mamá de la joven

En medio del proceso judicial, la voz de la madre de la víctima adquirió un peso simbólico. En su carta, publicada el 8 de junio de 2026, María Ximena Céspedes se dirigió directamente a los padres del acusado, reconociendo el dolor que atraviesan, pero trazando una diferencia irreversible con su propia pérdida.

PUBLICIDAD

En su intervención, evocó un fragmento de una escena de un crimen, en un juicio televisado, que la marcó y que la llevó a ordenar sus propios pensamientos sobre el duelo. Allí, una madre confronta a otra sobre la imposibilidad de equiparar sufrimientos frente a la pérdida de un hijo.

“Dame lo que tienes ahora, un hijo al que solo puedes ver una vez al mes, un hijo al que solo podrás abrazar una vez al mes frente al lugar que tengo yo ahora, un hijo que nunca volveré a ver, un hijo al que nunca volveré a abrazar, un hijo pudriéndose en su tumba. No hay comparación entre el dolor por el que estás pasando con el dolor por el que yo estoy atravesando. No hay ninguna comparación, ¿cierto?“, leyó María Ximena para iniciar su intervención.

PUBLICIDAD

María Ximena Céspedes, mamá de Ana María Serrano, difundió una carta pública dirigida a los papás del presunto feminicida de su hija - crédito @mariaximenacespedes/Instagram

A partir de esa reflexión, Céspedes construyó un mensaje que osciló entre la empatía y la firmeza; en su relato, afirmó que no busca venganza ni culpabilizar a los padres del presunto agresor, pero sí recalcó la responsabilidad de acompañar a sus hijos en la asunción de consecuencias.

“Si pudiera hablar con los papás del presunto feminicida de mi hija Ana María, les diría que empatizo con el dolor por el que atraviesan con su hijo en la cárcel, que yo no juzgo ni juzgaré nunca lo que hizo, que como él hubiera no existe, tampoco puedo culpabilizarlos por lo que pasó”, dijo la mamá de Ana María en su video de TikTok que posteriormente compartió el escrito.

PUBLICIDAD

La madre de la joven asesinada también hizo un llamado a la reflexión sobre los procesos judiciales y el rol de la defensa legal en casos de alto impacto. Señaló que prolongar los litigios puede profundizar el sufrimiento de todas las partes involucradas, sin necesariamente aportar a la verdad o a la reparación.

María Ximena Céspedes, mamá de Ana María Serrano, difundió una carta pública dirigida a los papás del presunto feminicida de su hija - crédito @mariaximenacespedes/Instagram

En el video ella recalcó: “Les diría que a mí, a mi familia y a los amigos que fueron tanto de Ana María como de su hijo, nos duele todos los días la ausencia de Ana María, que solo podemos hablar con ella en nuestro corazón, sin poder verla, abrazarla, oírla reír, besarla, mientras que ustedes pueden verlo, abrazarlo, besarlo, hablar con él, verlo reír. Así sea en contadas ocasiones. No se confundan, que el dolor no es el mismo, pero que en sus manos está la responsabilidad de hacer lo correcto”.

PUBLICIDAD

En su mensaje, insistió en la creación de espacios de educación y acompañamiento. Desde el dolor, impulsó la creación de una fundación con el objetivo de prevenir la violencia de género y brindar herramientas a jóvenes y familias para identificar señales de alerta.

“Por Ana María, por su hijo, por ustedes, por nosotros, les pido que sean parte de la solución para muchos jóvenes que necesitan de la información que no tuvimos en su momento y que podamos salvar muchas vidas”, señaló María Ximena Céspedes en su carta a los padres del presunto feminicida de su hija.

PUBLICIDAD