Marcela Reyes reveló que le gustaría contar más detalles de su relación con alias Pichi: “Quiero que me pregunten cómo son mis visitas a la cárcel”

La DJ quiere que sus seguidores conozcan realmente cómo enfrenta todo lo que vive en las filas y las preguntas que dejan en sus redes - crédito @emfuror/IG

La DJ Marcela Reyes puso en el centro de la conversación su relación con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi.

De acuerdo con un video que circula en Instagram, Reyes se ofreció a contar cómo son sus ingresos a la cárcel, las requisas y las visitas a un hombre condenado a 52 años de prisión por homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

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La información se difundió el 8 de junio de 2026 en la que planteó la posibilidad de que su pareja sea entrevistada para que el público lo “pueda conocer realmente”, después de varias apariciones en las que defendió el vínculo sin confirmar ni negar de forma directa que se trate del capo al que se le atribuye liderazgo criminal en Santander.

Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, se oculta tras cambio de apariencia: autoridades intensifican operativos en Bucaramanga y Medellín - crédito redes sociales

Reyes ya había hablado de ese noviazgo en entrevistas con La red, de Caracol Televisión, donde admitió que mantenía una relación sentimental con un hombre privado de la libertad.

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Sin embargo, esta vez avanzó un paso más: dijo que quiere exponer cómo vive ese proceso dentro del sistema penitenciario y qué ocurre cuando entra a visitarlo.

Nunca ocultó sus visitas a la cárcel

Esta nueva aparición se produce con el objetivo de convertir en relato público los detalles de una relación con un preso de alto perfil, incluidas la manera en que la tratan en la fila, las condiciones de ingreso y las preguntas que, según dijo, la gente le hace desde hace tiempo.

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“Yo quiero que una persona se siente y me pregunte delante de ustedes: Marcela, ¿tus visitas a la cárcel cómo son? ¿Por qué te enamoraste de una persona que está privada de la libertad? ¿Cómo te tratan en la fila? ¿Haces fila? ¿Cómo tienes que entrar vestida? Todo, absolutamente todo quiero”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

Este sería Alias Pichi el nuevo novio de Marcela Reyes - crédito Policía Nacional y @marcelareyes/IG

La propuesta incluyó una precisión sobre el modo en que quiere contarlo. Según afirmó, no busca hacerlo solo desde un testimonio unilateral, sino a partir de preguntas concretas sobre su experiencia al visitar la prisión y sobre la forma en que ha sostenido esa relación.

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Reyes sostuvo que su presencia en ese entorno nunca fue un secreto. “Yo desde el primer momento que empecé a ir a la cárcel, a los ocho días estaban haciendo pública una foto mía entrando a la cárcel y yo nunca me he escondido”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

La DJ agregó que asumió públicamente ese hecho desde el comienzo. “Yo dije: sí, voy a la cárcel, mi pareja está privada de la libertad, yo no soy morronga, no tengo por qué negarlo. Es mi pareja, no es una pareja ajena, ni me está pagando por ir a visitar, es la persona de la que yo me enamoré”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

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La DJ quiere que su pareja hable y sea entrevistada

Oscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', fue recapturado en la vereda El Noral en Copacabana - Policía Nacional

Otro de los puntos que expuso fue su interés en que el hombre con el que mantiene la relación pueda hablar por sí mismo.

“Algún día me encantaría, más adelante, que un día puedan hacerle una entrevista a mi pareja, que pueda hablar, que ustedes lo puedan conocer realmente, porque ustedes conocen una parte de una cosa”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

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Esa declaración se enlaza con otra idea que repitió en el mismo mensaje: la posibilidad de mostrar una faceta distinta de la persona a la que visita.

“Ustedes saben que todos los seres humanos tienen cambios y van avanzando en la vida. Entonces, que lo puedan conocer, que lo puedan escuchar, todo eso me encantaría”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

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Reyes dijo que hace fila y soporta las mismas condiciones de ingreso

La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático desde la trágica muerte de su expareja por la relación que mantiene con otro hombre que está privado de la libertad - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional

En el tramo más concreto de su mensaje, la DJ describió la dimensión práctica de sus visitas y negó recibir un trato preferencial. “No crean que por ser Marcela Reyes a mí me pasan por un lado, a mí me toca hacer la fila, a mí me toca aguantar condiciones”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

La artista añadió que esas entradas al penal han estado marcadas por episodios difíciles. “En la fila me ha pasado esto, porque me han pasado cosas refuertes. De verdad que me han sucedido cosas”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

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En ese mismo intercambio mencionó incluso un posible interlocutor para esa conversación pública mencionando a La Liendra, que podría sentarse con él para contar “por esto” se enamoró, cómo va vestida a la cárcel y qué ocurre cuando ingresa a visitarlo.