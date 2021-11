Presidente Duque defendió el cannabis medicinal pero rechazó la legalización y la coca

El presidente de Colombia, Iván Duque, señala en una entrevista a EFE este miércoles en París, Francia, que los países productores de hidrocarburos, como el suyo, tendrán que adaptarse a medio y largo plazo a una menor demanda de petróleo y gas debido a la transición energética para combatir el cambio climático. Duque, quien hoy realizó una breve visita a París durante la que se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, también habló sobre el próximo quinto aniversario de los acuerdos de paz con las FARC y de la evolución de la economía de Colombia. EFE/ José Manzaneque

El presidente Iván Duque salió en defensa del cannabis medicinal en una entrevista con The Associated Press, donde expresó que no es lo mismo que la cocaína, producto que para él acaba con el medio ambiente y que destruye a quienes la consumen.

El mandatario expresó que la marihuana medicinal es una gran oportunidad para Colombia por las inversiones que puede traer de otros países, cosa que no logra la cocaína, la cual considera es una “historia diferente” por las consecuencias medioambientales que implica.

“Para plantar una hectárea de coca en Colombia se destruyen dos hectáreas de selva tropical. La otra cosa es que para producir cocaína tienes una huella de carbono muy alta, usas mucha gasolina, mucho cemento”, manifestó Duque con AP. Sin embargo, dijo que hay que seguir aprovechando los beneficios que dan las drogas, aunque se mantuvo en que hablar de legalización es diferente.

El presidente ha sido enfático en su lucha tradicional contra las drogas, en atacar los cultivos y no considerar la opción de legalización o regulación para los consumidores, proyectos que en el legislativo se han tramitado sin éxito alguno por ahora. Duque también es fiel defensor del retorno de la aspersión aérea con glifosato para combatir el narcotráfico, acción que se detuvo desde 2015 por orden de la Corte Constitucional.

Actualmente corre un proyecto en el Congreso que buscaría la regulación del cannabis de uso adulto, impulsado por el representante a la Cámara por el Valle, Juan Fernando Reyes Kuri, del partido Liberal.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en agosto el primer debate de ocho del proyecto de acto legislativo que busca reglamentar el consumo de cannabis en adultos con una votación 17 a 9. La iniciativa tiene como autores a los congresistas liberales Reyes Kuri y a Juan Carlos Losada, quienes presentan por tercera vez el documento.

Su aprobación cambiaría el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que prohíbe tanto el porte como el consumo de sustancias estupefacientes en el país, pero de manera parcial agregando que no aplicará la restricción al cannabis y a sus derivados para personas mayores de 18 años. Además promueve la investigación y aplicación del cannabis para uso científico.

La primera votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se cumplió el pasado miércoles 18 de agosto mostró un apoyo mayoritario de la iniciativa. Aunque en ese momento no fue posible votar el articulado completo del proyecto para pasar a segundo debate por falta de quorum.

El informe de ponencia con el que terminó el texto en el debate recibió un apoyo de 14 votos por el sí y 6 por el no (que terminó en 17 a 9 este martes) por lo que fue aprobado en votación ordinaria simple. El problema vino cuando se propuso votar el articulado completo del proyecto para pasar a segundo debate.

En ese momento, varios opositores y representantes que habían votado negativo en la primera votación se ausentaron de la sesión y, como informó la secretaria de la Comisión, se desintegró el quorum por lo que no fue posible lograr el número de votantes suficientes para avalar el resultado.

Se recibieron 16 votos, los mismos 14 iniciales a favor y solo dos en contra. Sin embargo, varios representantes que están a favor de la iniciativa no estuvieron presentes por excusas.

El representante Juan Carlos Losada celebró este martes la votación favorable y promovió el hashtag #YaEsHoraDeRegular con el que se ha hecho campaña en redes sociales para concientizar sobre el proyecto.

Por su parte Reyes Kuri dijo: “Lo logramos. La Comisión Primera de la Cámara acaba de aprobar el primer debate de nuestro proyecto para regular el cánnabis de uso adulto en Colombia. Vamos para segundo debate”.

