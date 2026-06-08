Andrea Serna reveló que tuvo cáncer y dejó algunos consejos para sus seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar”

La presentadora contó detalles de uno de los momentos más complejos de su vida y cómo logró recuperarse satisfactoriamente - crédito Andrea Serna / TikTok

Andrea Serna publicó un video en sus redes sociales el 7 de junio de 2026, en el que confesó que tuvo cáncer de tiroides y que, desde hace cerca de una década, vive sin esa glándula tras una cirugía que fue suficiente para tratar el padecimiento detectado después de varios controles médicos.

La presentadora del Desafío explicó en TikTok que supo de la presencia de nódulos o masas hace aproximadamente 13 años, antes de quedar embarazada de su hija, lo que la alarmó demasiado, pues temía que su bebé pudiera verse afectada.

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“Nunca había hablado de esto por aquí. Tuve cáncer de tiroides (...) Por años evité usar la palabra cáncer. Siempre he preferido el término, digámoslo así, técnico: neoplasia papilar de tiroides, que básicamente es lo mismo. Y lo he hecho y lo hacía mucho más antes, no tanto por ocultar la realidad, sino porque energéticamente he sentido que así como que le resto poder”, explicó en su relato.

Andrea Serna contó que tuvo cáncer de tiroides y explicó por qué decidió hablarlo ahora - crédito @andreasernafotos/Instagram

Así recibió el diagnóstico

Andrea Serna reveló que tuvo una etapa en la que sufría dolores intensos de cuello: “Un día me levanté bloqueada, o sea, mirando para el piso. Me fui para urgencias, me atendió el ortopedista, me mandó una resonancia de urgencia”.

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El especialista revisó la imagen y encontró unos nódulos en la tiroides, por lo que le pidió consultar con un experto en el tema. En la primera evaluación, el médico que atendió su caso decidió no intervenir de inmediato porque las características de los nódulos no lo exigían, así que determinó revisarla con ecografías periódicas de cuello.

En medio de esos controles, quedó embarazada de su hija Emilia, lo que la llevó a indagar con el experto qué pasaría con el proceso. El especialista le dijo que viviera su maternidad tranquila y al tener a su hija retomaría los chequeos: “Emi tendría añito largo, me dice el doctor: mmm, hay algo en esta ecografía de cuello que no me cuadra. Vamos con una biopsia”.

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La primera muestra no fue concluyente, por lo que el equipo médico optó por no extraer la tiroides solo con ese resultado y esperó a una segunda biopsia: “Cuando abro el examen ahí mismo en la clínica y leo que está confirmado, o sea, cómo será que recuerdo el banquito en el que me senté y dije: Dios, Dios, Dios, Dios, esto está pasando”.

Andrea Serna reveló que una resonancia por dolor de cuello terminó destapando su diagnóstico - crédito Andrea Serna / Instagram

En su testimonio, Andrea Serna explicó que el doctor le había repetido durante meses que si se confirmaba el cuadro, el cáncer de tiroides tenía muy buen pronóstico y que existían tratamientos exitosos en un porcentaje muy alto, lo que la ayudó a mantener la calma. Aunque reveló que sentía mucho temor por el resultado, pues en ese momento su hija tenía apenas 2 años.

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La cirugía, según su relato, fue “relativamente sencilla”. Los médicos le habían explicado que en algunos casos se puede conservar la mitad de la tiroides, pero en su caso los nódulos estaban ubicados en la parte central y por eso fue necesario retirarla completa.

La presentadora aseguró que la operación bastó para tratar el cuadro: “No tenía comprometido nada alrededor, tanto así que con la operación fue suficiente y no tuve que someterme a terapia de yodo radioactivo, que es lo que usualmente hacen cuando hay restos por allí de células malignas”.

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La famosa confesó que su recuperación fue rápida, pero aprovechó para recomendarle a sus seguidores visitar a su médico de forma regular - crédito @andreasernafotos/Instagram

Finalmente, aprovechó su video para responder a una de las preguntas que más recibe desde entonces: ¿Cómo es vivir sin tiroides? Explicó que en su caso el ajuste del medicamento fue relativamente simple, aunque tomó un tiempo porque los médicos debieron subir y bajar la dosis hasta encontrar el reemplazo total adecuado para las funciones de la glándula.

Por ahora, Andrea Serna continúa haciéndose los chequeos correspondientes y decidió dejar un consejo para sus miles de seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar, cuidar la salud no es vivir con miedo”.

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