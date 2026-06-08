“A mí me dijeron que no iba llegar al fútbol profesional por gordo”: Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia

Puerta comenzó a jugar fútbol cuando cumplió ocho años en la escuela de fútbol Victoria Valle y de ahí pasó a Bogotá FC - crédito La Máquina/YouTube

Mientras la selección Colombia ajusta los últimos detalles para su participación en la Copa Mundial de 2026, uno de los nombres que más ha llamado la atención en los recientes amistosos es el de Gustavo Puerta. El mediocampista vallecaucano aprovechó la confianza del cuerpo técnico, respondió con actuaciones sobresalientes y hoy se perfila como una de las principales alternativas para integrar la nómina titular del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Su presente parece el resultado lógico de una carrera en ascenso. Sin embargo, detrás de ese éxito hay una historia marcada por sacrificios, obstáculos y momentos en los que muchos dudaron de sus capacidades.

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Puerta recordó que uno de los sacrificios más grandes que ha hecho es perderse momentos especiales con su familia por estar formándose como futbolista profesional - crédito La Maquina/YouTube

Puerta nació el 23 de julio de 2003 en La Victoria, Valle del Cauca, un municipio donde comenzó a dar sus primeros pasos con un balón en los pies. Como ocurre con muchos futbolistas colombianos, su historia empezó en las canchas de barrio, lejos de los grandes escenarios y de los reflectores.

“Comencé en un equipo del barrio que se llamaba Victoria Valle y ahí la gente que me conocía me decía que no iba a llegar al fútbol profesional por ser gordito”, recordó en el pódcast de La Máquina.

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Puerta llegó a la edad de 17 años en el equipo bogotano y su debut se dio 1 año y dos días después, cuando ya tenía la mayoría de edad, ante Tigres, ganaron 3-0 - crédito La Maquina/YouTube

Lejos de desanimarlo, aquellas críticas se transformaron en combustible. “Nunca pensé en rendirme”, contó. En buena medida, esa fortaleza nació gracias al respaldo incondicional de su familia, especialmente de su padre, que nunca dejó de creer en él.

El punto de inflexión llegó cuando integrantes de un proceso de scouting en Bogotá detectaron su talento y decidieron darle una oportunidad. El joven dejó atrás su tierra natal para incorporarse a las divisiones formativas de Bogotá FC, donde comenzó a acercarse al sueño de convertirse en profesional.

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La adaptación no fue sencilla. Como muchos jóvenes que persiguen una carrera deportiva, tuvo que aprender a vivir lejos de casa desde muy temprano. Se instaló en la casa hogar del club, mientras sus padres permanecían en el Valle del Cauca.

Gustavo Puerta debutó en el fútbol profesional en Bogotá FC, de ahí saltó al fútbol europeo de la mano el Bayer Leverkusen y ahora juega en Racing de Santander en España - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La llegada de Gustavo Puerta a Bogotá FC

“Mis papás nunca pudieron ir a verme a la casa hogar, pero yo les decía que estaba bien”, recordó. En medio de esa etapa aparecieron dos personas fundamentales para su crecimiento: el entrenador argentino Martín Cardetti y su asistente, conocido como el ”Pollo” Cardetti. Ambos jugaron un papel mucho más importante que el estrictamente deportivo. “El profesor Martín Cardetti y el ”Pollo” fueron muy importantes en mi vida porque me sacaron de la casa hogar y me llevaron a vivir con ellos”, ha contado el mediocampista.

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Ese respaldo emocional y familiar terminó siendo clave para que el joven futbolista pudiera enfocarse completamente en su desarrollo dentro del campo. Su esfuerzo comenzó a dar frutos rápidamente. El 25 de julio de 2021, apenas dos días después de cumplir 18 años, debutó profesionalmente con Bogotá FC en un compromiso frente a Tigres. Aquel partido marcó oficialmente el inicio de una carrera que no tardaría en despegar.

Poco después llegó otra noticia que cambiaría su vida: la convocatoria a la selección Colombia Sub-20. La forma en que se enteró todavía permanece grabada en su memoria. “Estaba jugando un amistoso contra Llaneros cuando llega el “Pollo” Cardetti y me dice: ‘estás convocado’”, recordó.

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Con la camiseta tricolor vivió experiencias completamente nuevas. Acostumbrado a escenarios modestos, el impacto de representar al país frente a miles de personas fue enorme. “Una de las cosas que más me sorprendió de llegar a la selección fue jugar con público; nunca lo había hecho”, confesó.

Gustavo Puerta en la selección Colombia

Su liderazgo, personalidad y rendimiento hicieron que rápidamente se convirtiera en el capitán y referente de aquella generación. Durante el Sudamericano Sub-20 y, posteriormente, en la Copa Mundial juvenil, Puerta se consolidó como una de las grandes figuras colombianas.

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Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes europeos, aunque uno llevaba tiempo siguiéndolo de cerca. Tras el torneo juvenil, el poderoso Bayer Leverkusen concretó su fichaje, dando un salto gigantesco en su carrera. Allí tuvo la oportunidad de compartir con una de las figuras más respetadas del fútbol mundial: Xabi Alonso.

La conversación que sostuvo con el técnico español terminó marcándolo profundamente. “Me dijo que nunca dejara de dar lo máximo, que no importaba que hubiera estrellas en el equipo, que me entrenara siempre al máximo”.

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El colombiano ha reconocido que aquellas palabras representaron “un antes y un después” en su carrera profesional. Después de su paso por Alemania y experiencias de formación en otros clubes europeos, el mediocampista continuó creciendo hasta convertirse en una pieza importante del Racing Santander, donde acumuló minutos, madurez y protagonismo.

Ese proceso terminó abriéndole definitivamente las puertas de la selección Colombia de mayores. Su debut oficial llegó en noviembre de 2025 y, desde entonces, ha ido ganando terreno dentro de un mediocampo altamente competitivo.

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Hoy, a pocos días del inicio del Mundial, Puerta vive probablemente el mejor momento de su carrera. En los más recientes partidos amistosos fue la única novedad dentro de una alineación que se asemeja a la titular del combinado nacional y respondió con actuaciones que dejaron satisfecho al cuerpo técnico.