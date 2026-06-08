Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

La República Democrática del Congo enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito X REUTERS/Nicolas Economou

El último partido amistoso de la República Democrática del Congo, antes del debut del 17 de junio en la Copa Mundial de la FIFA ante Portugal en el estadio de Houston será contra la selección de Chile, que finalmente confirmó la ciudad, la fecha y la hora en donde se realizará el partido, programado inicialmente para jugarse en España, pero reprogramado por la negativa de la autoridades sanitarias por la crisis sanitaria de ébola en el país africano.

La publicación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, en el perfil de su selección, indica que el estadio de la Source en Orleans, Francia, es la sede confirmada del partido que se realizará el martes 9 de junio que se jugará a las 12:00 p. m. (hora de Chile).

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Afiche de la oficialización del partido entre la República Democrática del Congo y Chile - crédito X

El duelo originalmente se iba a realizar en Cádiz; sin embargo, el temor por los crecientes casos de ébola en la República Democrática del Congo llevó a las autoridades de la ciudad a reconsiderar la decisión de permitir el desarrollo del encuentro.

La Federación Congoleña de Fútbol en un comunicado había dado claridad sobre el buen estado de salud de sus jugadores, que concentraron primero en Bélgica y luego se desplazaron a Marbella, España, para proseguir con el campamento de entrenamiento. Además, destacó que canceló el partido de despedida en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, para evitar casos de contagio.

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Aun así, las autoridades de La Línea de la Concepción, en territorio español, consideraron que era un riesgo para la salud pública, por lo que se prohibió incluso jugar a puerta cerrada. En esta misma línea de decisiones por preservar la salud pública, Estados Unidos, México y Canadá obligan a que las personas que hayan estado 21 días antes de su arribo a los países no sean admitidas. La medida se aplica tanto a los miembros de la delegación como a los hinchas con intenciones de asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

RD Congo empató 0-0 con Dinamarca en Bélgica en un amistoso de preparación para el Mundial 2026. El equipo congoleño resistió la presión danesa durante el primer cuarto de hora y apostó por el contraataque, con dos llegadas como sus acciones más claras. En el tramo defensivo, sostuvo el resultado ante un ataque intenso.

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Estos son los jugadores convocados por la República Democrática del Congo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo tiene 10 jugadores nacionalizados entre los 26 convocados - crédito Nicolas Economou/REUTERS

Arqueros

Timothy Fayulu (FC Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre)

Matthieu Epolo (Standard Liège)

Defensas

Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Gedeon Kalulu (Aris)

Chancel Mbemba (LOSC)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Axel Tuanzebe (Burnley FC)

Dylan Batubinsika (Larissa)

Rocky Bushiri (Hibernian FC)

Arthur Masuaku (RC Lens)

Joris Kayembe (KRC Genk)

Volantes

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Ngal’Ayel Mukau (LOSC)

Gaël Kakuta (Larissa)

Charles Pickel (Espanyol)

Noah Sadiki (Sunderland)

Edo Kayembe (Watford FC)

Delanteros

Théo Bongonda (Spartak M.)

Nathanaël Mbuku (Montpellier)

Cédric Bakambu (Betis)

Simon Banza (Al-Jazira)

Fiston Mayele (Pyramids FC)

Brian Cipenga (Castellón)

Yoane Wissa (Newcastle)

Meschack Elia (Alanyaspor)

Estos son los partidos de la República Democrática del Congo y sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo jugará la Copa del Mundo luego de más de 50 años de ausencia - crédito Nicolas Economou/REUTERS

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).