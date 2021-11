Luis Ernesto Gómez anunció “denuncia penal” contra el concejal que lo acusó de ofrecerle puestos en la Alcaldía

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de Bogotá, Martín Rivera. Fotos: Colprensa y Twitter.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez anunció acciones legales por “calumnia” contra el concejal del partido Alianza Verde, Martín Rivera Alzate, quien lo acusó de haberle ofrecido puestos en la administración de la alcaldesa capitalina Claudia López Hernández.

El anuncio del secretario se dio luego de que Rivera se retractó vía Twitter de las acusaciones contra Gómez y que fueron divulgadas por un video de Noticias Caracol, donde se le oye decir al cabildante: “Esto no es un show, para mí es fundamental y usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa(...) Aquí Jaime Flórez (alcalde de la localidad Ciudad Bolívar) también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario”, dijo Rivera.

Tras las explosivas declaraciones, que se dieron en el marco de la puja por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la Alcaldía de Bogotá busca aprobar por estos días en el Concejo, Rivera se volvió a pronunciar mediante redes sociales, dio reversa a su pronunciamiento y desmintió que Luis Ernesto Gómez y otros funcionarios de la administración de Claudia López le hayan ofrecido cargos a cambio de apoyar el controversial POT.

“Secretario Luis Ernesto Gómez, en ningún momento he dicho que usted o algún miembro de la Alcaldía me hayan ofrecido puestos a cambio de mi voto, ni en el POT ni en ningún Proyecto. Soy responsable por lo que he dicho puntualmente, no por lo que otros quieran interpretar”, expresó Martín Rivera.

La contestación del concejal del partido del girasol se da luego de que Luis Ernesto Gómez catalogó las declaraciones de Rivera como “temerarias e irresponsables”. Sin embargo, tras la rectificación del denunciante, Gómez volvió a referirse a la controversia, que le causó estar en el ojo del huracán desde este martes 9 de noviembre, y fue donde dijo que demandará al cabildante.

“Ahora el concejal Martín Rivera Alzate se retracta de su calumnia pero no tuvo ningún reparo en afectar mi honra y derecho al buen nombre mintiendo en medios nacionales cuando sabía que lo estaban grabando”, expresó Gómez, y a su vez aseguró que en su denuncia exigirá que el concejal haga pública su retractación en el mismo informativo donde lo calumnió.

“Presentaré denuncia penal por calumnia para se retracte en los mismos medios”, sentenció el secretario de Gobierno bogotano mediante otro trino de su perfil en Twitter.

Gómez / Twitter

Tras la advertencia de Gómez a Alzate, este se volvió a pronunciar en redes sociales asegurando que lo dicho por ‘la mano derecha’ de Claudia López es “un jueguito” en el que están perdiendo el norte de la discusión suscitada esta semana por el plan que busca determinar el instrumento técnico que poseen los municipios del país para planificar y ordenar su territorio, en este caso, el de la capital de la República.

“¿Y saben qué es lo más doloroso? Que por este jueguito al que Luis Ernesto Gómez me quiere llevar de “tu dijiste, yo dije”, dejamos de lado la conversación más importante: el Plan de Ordenamiento Territorial. El documento de ciudad más importante para Bogotá”, criticó Rivera en un mensaje de la misma red social.

Por ahora, la alcaldesa Claudia López no se ha pronunciado al respecto, mientras que Rivera Alzate y sus colegas en la corporación y en el partido Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino denuncian que la administración bogotana es “clientelista” y la bancada ‘verde’ del Concejo les quiere “imponer” la ley de bancadas para apoyar el POT propuesto.

“Dolorosamente hoy la Bancada Verde del Concejo de Bogotá ha decidido aplicar ley de bancada y obligarnos a los concejales verdes a votar SÍ a todo el POT. Nos amordazan, nos imponen una decisión que echa a la basura la democracia deliberativa. No votaré el POT, objetaré conciencia”, señaló Cancino.

