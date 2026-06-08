Madonna y Feid sorprenden con ‘Read My lips, una colaboración que une dos generaciones de la música

El anuncio de Madonna y Feid con Read my lips abre un nuevo capítulo en la industria musical internacional - crédito composición fotográfica Madonna, Feid / Instagram

El anuncio de Madonna y Feid con Read my lips marca un nuevo capítulo en la industria musical internacional.

Tras una serie de pistas que circularon en redes sociales y foros de fanáticos, ambos artistas confirmaron su trabajo conjunto en el Festival de Tribeca. La noticia se hizo oficial durante la presentación de Confessions II – The Film en el Beacon Theater de Nueva York, evento moderado por Anderson Cooper que reunió a seguidores y figuras de la industria.

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Read my lips forma parte del próximo álbum de Madonna, titulado Confessions II, proyecto que busca retomar la esencia bailable y electrónica de su disco Confessions on a Dance Floor de 2005.

Según la propia artista, esta nueva etapa representa un reencuentro creativo con el productor Stuart Price y su regreso a Warner Records. El tema junto a Feid introduce matices urbanos en la propuesta de la cantante estadounidense, mostrando la expansión global de la música latina.

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