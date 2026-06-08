Este será el próximo partido de la selección Colombia: inicia el sueño mundialista para Néstor Lorenzo y los 26 convocados

La selección Colombia regresa a una Copa del Mundo 8 años después de la última, en Rusia 2018 - crédito Lina Gasca/Colprensa

La selección Colombia terminó los partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la victoria 2-0 en el estadio Snapdragon de San Diego, California, Estados Unidos, con doblete de Jhon Arias. Esta fue la última prueba oficial de Néstor Lorenzo para probar variantes tácticas antes del debut el 17 de junio contra Uzbekistán.

El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia), 8:00 p. m. (hora de México) en el estadio de la Ciudad de México. Este enfrentamiento ante la selección asiática, que debuta en una Copa Mundial de la FIFA, marca el regreso de la Tricolor a los Mundiales, luego de ocho años de ausencia.

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La última vez que Colombia estuvo en un partido de una Copa del Mundo fue en el estadio Spartak de Moscú, enfrentando a Inglaterra en los octavos de final de Rusia 2018. Aquel partido en los 90 minutos terminó 1-1, con el agónico y recordado gol de Yerry Mina al minuto 90+3. Pero en la tanda de penaltis, la Amarilla perdió 3-4, luego de que Carlos Bacca y Matheus Uribe desperdiciaran el cobro desde los 12 pasos.

Colombia completó ocho partidos amistosos como antesala de su regreso a la Copa del Mundo, en donde el balance es de cinco victorias, dos derrotas y un empate.

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Luego de clasificar en la fecha FIFA de septiembre de 2025, al mes siguiente Néstor Lorenzo volvió a reunir a sus jugadores para enfrentar en Estados Unidos a México y Canadá. A la Tri la derrotó 4-0 con anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. El segundo partido de esa ventana fue contra Canadá, duelo que terminó en empate sin goles.

James Rodríguez jugará su última Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia -crédito Lina Gasca/Colprensa

En noviembre, antes de terminar el 2025, se pactaron otros dos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, con saldo positivo de dos victorias. La primera, 2-1 con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, y la segunda, 3-0 con tantos de Jefferson Lerma, Luis Díaz y James Rodríguez.

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Los primeros amistosos de 2026 fueron contra selecciones europeas: Croacia y Francia. Contra los croatas, Colombia fue superada 2-1 y contra los franceses, la Amarilla fue inferior y superada 3-1.

En junio, como acto de despedida ante los colombianos, la Tricolor tuvo como rival a Costa Rica, duelo que marcó su regreso a la capital de Colombia luego de 7 años, y el resultado fue favorable para los locales 3-1 con anotaciones de Davinson Sánchez, Luis Díaz y la del cierre de Luis Suárez a pase de James Rodríguez.

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Colombia estará llegando a su base de entrenamiento, en Guadalajara, el 10 de junio, un día antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, tal y como lo establece el reglamento. Mientras tanto, entrenará en San Diego, California, como última escala hacia la Copa del Mundo.

Estos son los partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz y Richard Ríos son dos de los jugadores colombianos que debutarán en una Copa Mundial de la FIFA - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Fecha 1

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los 26 jugadores convocados acumularán al menos 20 días de entrenamientos, antes del debut en la Copa del Mundo - crédito FCF

Arqueros

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).