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Hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Paraguay: La Tricolor debe ganar para ser campeonas de la Liga Femenina de Naciones

El encuentro cerrará la primera edición del torneo que dio dos cupos directos a la Copa del Mundo y no contó con la presencia de Brasil por ser anfitriona

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Colombia ganó con un gol de Gisella Robledo contra Uruguay en la penúltima fecha de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
Colombia ganó con un gol de Gisella Robledo contra Uruguay en la penúltima fecha de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

La selección Colombia Femenina jugará el martes 9 de junio ante Paraguay por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, después de asegurar su clasificación anticipada al Mundial de Brasil 2027 con el triunfo sobre Uruguay y de llegar a la última fecha como líder del torneo.

A una jornada del cierre del nuevo campeonato femenino de selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Colombia suma 17 puntos y Argentina tiene 15. Ese margen deja a la selección colombiana dependiendo de sí misma para levantar el trofeo.

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Si Colombia vence a Paraguay en Asunción, será campeona sin importar el resultado del partido entre Argentina y Ecuador. Si empata, llegará a 18 unidades y necesitará que Argentina no gane para conservar el primer lugar.

Linda Caicedo salió con una molestia en el soleo, que no sería problema para enfrentar a Paraguay - crédito FCF
Linda Caicedo salió con una molestia en el soleo, que no sería problema para enfrentar a Paraguay - crédito FCF

El partido ante las guaraníes se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción el martes 9 de junio a las 6:00 p. m., hora de Colombia. La transmisión de los partidos estará a cargo del Gol Caracol y RCN Fútbol, así como de las aplicaciones móviles y los canales de YouTube.

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La clasificación al Mundial quedó sellada con la victoria 1-0 sobre Uruguay en la penúltima jornada de la Liga de Naciones Femenina. El único gol lo marcó Gisela Robledo a los 14 minutos en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, tras una jugada de transición de defensa a ataque en la que participó Carabalí y que terminó con asistencia de Leicy Santos.

Colombia pudo ampliar la ventaja en el segundo tiempo, pero una acción de gol de Leicy Santos fue anulada por el VAR. Con ese resultado, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia quedó en la cima de la tabla y aseguró su presencia en la Copa del Mundo de 2027.

Cabe la posibilidad de que Angelo Marsiglia elija rotar la nómina de jugadoras y darle tiempo a aquellas sin muchos minutos en el semestre ante la obtención del primer objetivo.

Así va la tabla de posiciones de la Conmebol Liga Femenina de Naciones

Jorelyn Carabalí fue la gestora del gol con el que Colombia derrotó a Uruguay en la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
Jorelyn Carabalí fue la gestora del gol con el que Colombia derrotó a Uruguay en la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
  1. Colombia: 17 puntos / 7 partidos jugados / 8 diferencia de gol. (clasificadas al Mundial)
  2. Argentina: 15 puntos / 7 partidos jugados / 12 diferencia de gol. (clasificadas al Mundial)
  3. Venezuela: 11 puntos / 7 partidos jugados / 13 diferencia de gol. (Repechaje)
  4. Ecuador: 11 puntos / 7 partidos jugados / 3 diferencia de gol. (Repechaje)
  5. Paraguay: 10 puntos / 7 partidos jugados / 7 diferencia de gol.
  6. Chile: 10 puntos / 8 partidos jugados / 2 diferencia de gol.
  7. Perú: 8 puntos / 7 partidos jugados / -7 diferencia de gol.
  8. Uruguay : 5 puntos / partidos jugados / -4 diferencia de gol.
  9. Bolivia: 1 punto / 7 partidos jugados / -34 diferencia de gol.

Convocatoria de la selección Colombia para la Conmebol Liga Femenina de Naciones

Colombia recibirá a Uruguay en Cali, y tendrá que visitar a Paraguay en Asunción-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Colombia recibirá a Uruguay en Cali, y tendrá que visitar a Paraguay en Asunción-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana María Guzmán – Palmeiras (Brasil)
  • Ángela Barón – HAC Féminines (Francia)
  • Catalina Pérez – Racing Club Estrasburgo (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas – R.C.D Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Greicy Landázury – Palmeiras (Brasil)
  • Gisela Robledo – Corinthians (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (México)
  • Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (España)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Luisa Agudelo – Deportivo Cali (Colombia)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mayra Ramírez – Chelsea FC (Inglaterra)
  • Maithe López – Vancouver FC (Canadá)
  • Michelle Vásquez – Deportivo Cali (Colombia)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (México)

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