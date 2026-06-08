Jimmy Butler paralizó Cartagena durante su visita para el concierto de J Balvin: recorrió la ciudad, jugó dominó y compartió con sus fans

Jimmy Butler recorrió las calles de Cartagena durante su visita a la ciudad - crédito @jimmybutler/IG

La camiseta amarilla de la Tricolor que Jimmy Butler lució este domingo en el Snapdragon Stadium de San Diego no fue un gesto improvisado.

Llegó después de una noche de reguetón en Cartagena, y juntas, las dos imágenes del fin de semana completaron un vínculo que el jugador de los Golden State Warriors ha ido construyendo con Colombia durante años.

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El sábado 6 de junio, Butler estuvo entre el público del estadio Jaime Morón León de Cartagena durante el concierto de J Balvin. El jugador de 36 años disfrutó el espectáculo en primera fila, se tomó fotografías con seguidores que lo reconocieron entre la multitud y vivió una noche de reguetón y champeta en La Heroica.

Jimmy Butler estuvo en el concierto de J Balvin en Cartagena - crédito @jimmybutler/IG

Pero esto no fue lo único que compartió el alero del equipo de baloncesto en Estados Unidos, pues en sus redes sociales compartió algunas fotografías del recorrido por la ciudad: partidas de dominó, caminatas por las calles con la bandera de Colombia en su cabeza y muchas risas con quienes lo reconocían en las calles.

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Horas después horas después, Butler apareció en California para el amistoso entre Colombia y Jordania, el último de la Selección antes del Mundial. Portaba la camiseta amarilla de la Tricolor y fue captado junto a integrantes del equipo colombiano en imágenes que se difundieron de inmediato.

Win Sports informó que la visita del basquetbolista al Snapdragon Stadium funcionó como un impulso emocional para los jugadores y el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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Jimmy Butler se llevó las miradas por su asistencia al partido de Colombia vs. Jordania - crédito @AthleteVanity/X

La foto de Butler con la camiseta colombiana superó en comentarios en redes sociales a varias jugadas del propio partido.

Una cercanía con el país que viene de antes

La conexión no es reciente. En 2022, Butler visitó Colombia en una gira para buscar el mejor café del mundo, recorrido en el que fue destacada Dos Molinos, la marca cafetera de James Rodríguez.

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En esa visita, el capitán de la Tricolor le obsequió una camiseta del Envigado FC, el club donde James debutó como profesional.

En mayo de 2024, la amistad volvió a circular masivamente cuando Butler publicó un video abriendo un paquete con la camiseta número 10 de la Selección firmada por James, con una dedicatoria personal: “Para Jimmy B”. La reacción del jugador, de sorpresa y emoción genuinas, recorrió el mundo del deporte.

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El jugador colombiano es un amante de la NBA - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

La cercanía con J Balvin

En 2023, la reunión entre J Balvin y Jimmy Butler en Nueva York se convirtió en tendencia tras difundirse imágenes del deportista estadounidense probando la tradicional bandeja paisa, acompañado por el cantante y otros amigos.

En el ambiente sonaba música de Diomedes Díaz, y Butler sorprendió al público al intentar seguir el ritmo del acordeón con algunos movimientos de baile.

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Durante el encuentro, el jugador de los Miami Heat compartió varios momentos que reflejaron la integración de la cultura colombiana: jugó dominó, degustó aguardiente y cerveza, y participó en una animada charla con el músico antioqueño. Un video mostró la escena y generó numerosos comentarios en redes sociales destacando la actitud de Butler y su cercanía con las costumbres locales.

Jimmy Butler, basquetbolista de los Golden State Warriors, estuvo enre los invitados a la celebración de J Balvin en la Toscana italiana - crédito @jbalvin/Instagram

La visita no se limitó al almuerzo. Más tarde, ambos se enfrentaron en un partido informal de microfútbol, aunque no quedó claro quién resultó ganador. Butler escribió en sus redes sociales: “JB ganó y JB perdió”, lo que dejó a los seguidores con la duda sobre el desenlace del juego.

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El episodio respondió a la pregunta sobre el motivo de la visita: Butler aceptó la invitación de J Balvin para vivir una experiencia colombiana completa, desde la gastronomía típica hasta la música popular, en un ambiente de camaradería.