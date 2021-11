Martín Cardetti dio detalles de cómo fue despedido de Bogotá FC

Salida de Martín Cardetti de la dirección técnica de Bogotá FC

De manera repentina el entrenador argentino Martín Cardetti fue destituido de Bogotá Fútbol Club, el equipo capitalino de segunda división que clasificó como cabeza de grupo del grupo B a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay 2021.

Tras una fuerte derrota con resultado de 4-1 en casa contra Fortaleza FC el pasado 5 de noviembre, la directiva del club tomó la determinación unilateral de despedir a Cardetti del equipo, que solo había perdido dos partidos en toda la campaña regular.

Llamó la atención que la decisión de sacar a Cardetti, tomada por el presidente del club, Ferney Perdomo, tuvo que ver con que el estilo de juego y la idea futbolística que el argentino pretendió implantar a sus dirigidos no era la que Perdomo quería.

Así lo hizo saber el entrenador en diálogo con el programa El VBar de la emisora Caracol Radio:

La campaña fue muy buena, es la primera vez en la historia que el equipo es cabeza de serie, tuvimos un partido malo en el inicio de los cuadrangulares, pero como he dicho siempre el que manda es el presidente, no comparto la decisión, pero la respeto. A mí me separaron el día domingo, lo que pasa es que los jugadores el lunes se plantaron en que hablaran conmigo para que volviera, tuvimos una reunión el día de ayer, pero sobre mi ideal futbolística él no estaba de acuerdo, y yo por un solo partido no podía cambiar mi estilo de juego, mis jugadores no podían cambiar por un mal partido nada más

Fiel a su filosofía de juego y reconociendo que tuvo una gran campaña siendo segundo en el todos contra todos del segundo semestre con 28 puntos, uno menos que el líder Leones, Cardetti aclaró que su desvinculación del club fue una decisión unilateral de la presidencia del equipo, contrario a lo que informó el equipo bogotano, que publicó en un comunicado de prensa que la finalización del contrato del técnico se dio por mutuo acuerdo, tal como se evidencia a continuación:

Comunicado de Bogotá FC sobre desvinculación de Martín Cardetti de Bogotá FC

Martín se mostró inconforme con el hecho de que los directivos interfieran en el proceso deportivo y “metan mano” en las decisiones del equipo con respecto a quiénes deben jugar y quiénes no en su alineación titular, lo que dejó en evidencia que al parecer no existe una independencia entre el cuerpo técnico y la presidencia en lo que se refiere al criterio para definir a los futbolistas y los equipos titulares en el camino al título de segunda división del fútbol de Colombia.

Así explicó Cardetti:

No estoy de acuerdo en que me metan mano en este sentido, creo que los jugadores que estaba poniendo eran lo mejor que tenía, equivocado o no fueron quienes me llevaron a clasificar de segundo en un torneo muy difícil con un presupuesto muy grande en comparación con el nuestro

Cabe recordar que, Cardetti fue el primer entrenador extranjero en llegar a dirigir Bogotá FC. Lo hizo el 6 de enero de 2021 asumiendo una nómina en la que no pudo traer refuerzo alguno para su plantel y en el segundo semestre logró llevar el equipo a zona de ascenso con un proceso avanzado de dos torneos dirigidos.

Martín Cardetti firma contrato con Bogotá FC el 6 de enero de 2021 / (Twitter: @BogotaFC)

En declaraciones dadas al programa blog deportivo de Blu Radio, el técnico contó que tras la abultada derrota 4-1 contra Fortaleza, el presidente Ferney Perdomo decidió aislarlo del equipo para informarle sobre su salida y que esa notificación sobre su desvinculación se registró el domingo 7 de noviembre minutos antes de una práctica deportiva en la que no descansaron en medio del parón por la fecha Fifa.

El argentino contó que los jugadores fueron citados por la dirigencia y lo respaldaron pidiendo incluso su retorno a la dirección técnica, pero que él no quiso volver después por haber sido despedido:

A mí nunca me había pasado que el presidente de un club me diga que tiene que jugar uno u otro, es la primera vez. En la reunión del lunes le dije: ‘usted no se encuentra de acuerdo conmigo, ni yo con usted, prefiero no volver después de un despido’. En mi cuerpo técnico somos profesionales y me parecía una locura un comunicado de que me habían echado y después que no. Fui a escuchar (a las directivas) por respeto a los a los jugadores, pero fueron con la idea de querer meter mano y no puedo permitirlo

SEGUIR LEYENDO: