Fiscalía y Medicina Legal confirmaron que había talio en el casillero de Zulma Guzmán en El Nogal

Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito Reuters/RedSocialX

Todo lo relacionado con Zulma Guzmán Castro, capturada en Inglaterra y vinculada en Colombia con el envenenamiento con talio de dos niñas que consumieron frambuesas con chocolate en Bogotá, genera interés de la opinión pública por los hallazgos que se han registrado en el caso.

Lo último que se había informado sobre el caso es que en la primera semana de junio se reveló que un informe de la Sijín mencionó que en el casillero 314 de Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal de Bogotá había frascos etiquetados como “azufre”, bolsas, guantes de látex usados y logotipos de una empresa de domicilios, señalada como el canal utilizado para el envío de las frambuesas.

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Estos elementos serían sumados al proceso judicial contra Guzmán, actualmente detenida en el Reino Unido a la espera de ser extraditada a Colombia, en el que la Fiscalía busca establecer si el contenido del casillero sirvió para ocultar la manipulación de sustancias tóxicas.

La empresaria viajó a Europa tras el crimen - crédito Visuales IA, Medicina Legal y SharkTank

El 18 de junio, Medicina Legal informó que sería entregado un reporte oficial a la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los frascos encontrados en el casillero de Zulma Guzmán.

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Dos días después, El Tiempo reveló detalles del documento que recibió el ente acusador, incluyendo la prueba que terminaría de involucrar a Guzmán con el envenenamiento de los dos menores.

De acuerdo con el medio citado, se encontró talio en el frasco que contenía polvo blanco, mismo contenido que tenía otro recipiente encontrado en el casillero del Club El Nogal, sustancia que fue vertida en las frambuesas con chocolate que consumieron los niños.

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La colombiana será extraditada cuando se garantice que estará segura en una prisión del país - crédito SharkTank/Reuters

Esta prueba se sumará a la evidencia técnica y testimonial que tenía la Fiscalía para inculpar a Zulma Guzmán con la entrega de la fruta envenenada a la vivienda de Juan De Bedout, con quien, según el ente acusador, tuvo una relación extramatrimonial. El análisis forense expuesto por El Tiempo confirma la presencia de talio en un par de guantes de látex azul hallados en el casillero de Zulma Guzmán en el Club El Nogal.

Cabe recordar que las autoridades hicieron inspecciones en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá como parte del proceso de extradición de Zulma Guzmán. La revisión, realizada en conjunto por funcionarios colombianos y británicos, se centró en verificar las condiciones de reclusión y atención médica del penal, con el fin de cumplir estándares internacionales de derechos humanos exigidos por el Reino Unido. La defensa de Guzmán solicitó garantías sobre su seguridad y bienestar antes de su eventual traslado desde Londres, donde permanece detenida a la espera de la decisión sobre su extradición.

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Lo que sigue en el proceso

Medicina Legal y la Fiscalía confirmaron lo que había en el casillero de Guzmán - crédito SharkTank

Además del traslado de Guzmán a Colombia, el informe de Medicina Legal ayudará a que la Fiscalía presente más material probatorio contra la mujer de 54 años, que tendrá la oportunidad de defenderse durante las audiencias.

Cabe recordar que, tras abandonar Colombia, Guzmán viajó por varios países y fue ubicada en Londres, donde fue rescatada del río Támesis por la policía británica en diciembre de 2025. Sobre ella había orden de captura con circular roja de Interpol y actualmente permanece detenida bajo la ley de salud mental del Reino Unido, en espera de la decisión sobre su deportación o extradición.

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En Colombia enfrentará cargos de homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, que podrían ascender a 60 años. Aunque se suma la presunta tentativa de homicidio contra otros dos niños afectados por intoxicación, cabe recordar que la pena máxima en Colombia es de 50 años y que se pueden añadir hasta 10 más en situaciones en las que el condenado cometió más de un crimen.