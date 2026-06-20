Colombia

Fiscalía y Medicina Legal confirmaron que había talio en el casillero de Zulma Guzmán en El Nogal

Esta prueba termina de vincular a la empresaria de 54 años con el asesinato por envenenamiento de dos menores en Bogotá

Guardar
Google icon
Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito Reuters/RedSocialX
Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito Reuters/RedSocialX

Todo lo relacionado con Zulma Guzmán Castro, capturada en Inglaterra y vinculada en Colombia con el envenenamiento con talio de dos niñas que consumieron frambuesas con chocolate en Bogotá, genera interés de la opinión pública por los hallazgos que se han registrado en el caso.

Lo último que se había informado sobre el caso es que en la primera semana de junio se reveló que un informe de la Sijín mencionó que en el casillero 314 de Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal de Bogotá había frascos etiquetados como “azufre”, bolsas, guantes de látex usados y logotipos de una empresa de domicilios, señalada como el canal utilizado para el envío de las frambuesas.

PUBLICIDAD

Estos elementos serían sumados al proceso judicial contra Guzmán, actualmente detenida en el Reino Unido a la espera de ser extraditada a Colombia, en el que la Fiscalía busca establecer si el contenido del casillero sirvió para ocultar la manipulación de sustancias tóxicas.

La empresaria viajó a Europa tras el crimen - crédito Visuales IA, Medicina Legal y SharkTank
La empresaria viajó a Europa tras el crimen - crédito Visuales IA, Medicina Legal y SharkTank

El 18 de junio, Medicina Legal informó que sería entregado un reporte oficial a la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los frascos encontrados en el casillero de Zulma Guzmán.

PUBLICIDAD

Dos días después, El Tiempo reveló detalles del documento que recibió el ente acusador, incluyendo la prueba que terminaría de involucrar a Guzmán con el envenenamiento de los dos menores.

De acuerdo con el medio citado, se encontró talio en el frasco que contenía polvo blanco, mismo contenido que tenía otro recipiente encontrado en el casillero del Club El Nogal, sustancia que fue vertida en las frambuesas con chocolate que consumieron los niños.

Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido - crédito redes sociales
La colombiana será extraditada cuando se garantice que estará segura en una prisión del país - crédito SharkTank/Reuters

Esta prueba se sumará a la evidencia técnica y testimonial que tenía la Fiscalía para inculpar a Zulma Guzmán con la entrega de la fruta envenenada a la vivienda de Juan De Bedout, con quien, según el ente acusador, tuvo una relación extramatrimonial. El análisis forense expuesto por El Tiempo confirma la presencia de talio en un par de guantes de látex azul hallados en el casillero de Zulma Guzmán en el Club El Nogal.

Cabe recordar que las autoridades hicieron inspecciones en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá como parte del proceso de extradición de Zulma Guzmán. La revisión, realizada en conjunto por funcionarios colombianos y británicos, se centró en verificar las condiciones de reclusión y atención médica del penal, con el fin de cumplir estándares internacionales de derechos humanos exigidos por el Reino Unido. La defensa de Guzmán solicitó garantías sobre su seguridad y bienestar antes de su eventual traslado desde Londres, donde permanece detenida a la espera de la decisión sobre su extradición.

Lo que sigue en el proceso

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video
Medicina Legal y la Fiscalía confirmaron lo que había en el casillero de Guzmán - crédito SharkTank

Además del traslado de Guzmán a Colombia, el informe de Medicina Legal ayudará a que la Fiscalía presente más material probatorio contra la mujer de 54 años, que tendrá la oportunidad de defenderse durante las audiencias.

Cabe recordar que, tras abandonar Colombia, Guzmán viajó por varios países y fue ubicada en Londres, donde fue rescatada del río Támesis por la policía británica en diciembre de 2025. Sobre ella había orden de captura con circular roja de Interpol y actualmente permanece detenida bajo la ley de salud mental del Reino Unido, en espera de la decisión sobre su deportación o extradición.

En Colombia enfrentará cargos de homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, que podrían ascender a 60 años. Aunque se suma la presunta tentativa de homicidio contra otros dos niños afectados por intoxicación, cabe recordar que la pena máxima en Colombia es de 50 años y que se pueden añadir hasta 10 más en situaciones en las que el condenado cometió más de un crimen.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánTalioMedicina LegalFiscalíaEnvenenamientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Martha Peralta continuará privada de la libertad mientras declara por el caso de corrupción en la Ungrd: juzgado negó hábeas corpus

La decisión fue adoptada por el Juzgado 21 de Familia, que rechazó la solicitud presentada por la defensa de la congresista del Pacto Histórico tras la orden de captura emitida por la magistrada Cristina Lombana

Martha Peralta continuará privada de la libertad mientras declara por el caso de corrupción en la Ungrd: juzgado negó hábeas corpus

Profesor comparó notas de sus alumnos con los resultados de varias selecciones en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: “Messiento orgulloso”

El docente y creador de contenido colombiano Jordi Romero Castillo mostró la forma creativa en la que entregó la nota final de un trabajo a sus alumnos de sociales, y los comparó con varias de los equipos que dejaron sorpresas en la primera jornada del torneo

Profesor comparó notas de sus alumnos con los resultados de varias selecciones en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: “Messiento orgulloso”

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Autoridades lograron la detención del supuesto cabecilla tras su expulsión de Panamá, luego de un proceso de identificación internacional y verificación de documentos falsos

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

La ganadora de La casa de los famosos Colombia conversó con el senador y precandidato sobre economía, empresa privada y salud, en un formato digital, y el dirigente agradeció el espacio en sus plataformas

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Cómo el nacimiento de su hijo reconcilió a José Narváez con la vida tras una dolorosa tragedia

Preocupación por la salud de Yina Calderón: Tuvo que ausentarse de Telemundo por dura enfermedad

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

Deportes

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”