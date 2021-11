“El regreso de un histórico de Colombia”, la Conmebol destacó la convocatoria de James Rodríguez a la Selección

Los números de la Selección Colombia durante la ausencia de James Rodríguez. Foto: Claudio Reyes/REUTERS

Una de las noticias positivas de la jornada de eliminatorias sudamericanas es el regreso de James Rodríguez a la selección Colombia. Esto luego de volver a tener minutos, en el Al Rayyan de Catar, superar sus problemas musculares que lo dejaron sin poder disputar la Copa América y dejar de lado las declaraciones polémicas en medio de sus transmisiones en Twitch.

La Conmebol no dejó pasar desapercibido el regreso del volante luego de casi un año de ausencia con la selección Colombia. Su último partido fue el 17 de noviembre del 2020 en la goleada 6-1 propiciada por Ecuador al equipo cafetero y que decantó la salida de Carlos Queiroz como entrenador. James fue el goleador del mundial de Brasil 2014 con seis goles y ha anotado 11 goles en las eliminatorias sudamericanas .

"El regreso de un histórico de Colombia" la Conmebol destaca la convocatoria de James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció en redes sociales luego de conocer la convocatoria. La fotografía elegida por el futbolista es de la Copa América de Brasil 2019 y se ve en su espalda el número 10. Además, en el mensaje eligió poner una flecha con la palabra ‘back’ y el emoji con la bandera de Colombia.

Entre apoyos y críticas, así fueron las reacciones a la nueva convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia

Mauricio Molina, campeón de la Copa América con la selección en 2001, habló con el periódico El Tiempo, comentó que: “James, por toda la historia que tiene en la Selección, ha sido uno de los líderes y por su calidad, no nos podemos negar la posibilidad de tenerlo. En Catar, James ha tenido un poco más de continuidad, ha jugado varios partidos seguidos y hasta ahora ha respondido muy bien. Es un jugador que tiene que estar dentro de los convocados. En esta recta final de eliminatorias, lo que necesitamos es sumar talento y gente con capacidad”.

Otro de los jugadores icónicos del país se manifestó al respecto. Carlos Valderrama, el Pibe, en charla con Más allá del deporte dijo que: “Yo siempre quiero jugar, todos los futbolistas queremos jugar. Y más en la situación que estaba viviendo James: se fue Ancelotti, llegó Benítez, que se sabe que no le gusta. Él quiere jugar. Tiene 30 años y quiere tener la oportunidad de estar en la Selección Colombia. Este es un cambio que le puede servir; si está en la Selección, tiene la vitrina de que otro equipo grande de Europa lo llame”.

Teófilo Gutierrez, quien jugó con James en el Mundial de Brasil 2014, lo defendió en una conversación con los periodistas en una charla con Jorge Abello, Iván Marín y Yamid Amat Jr.. “Es que James es distinto, y ellos en algún momento hacen otra cosa, un tiro libre, un penalti. Lo demostró en el Mundial: rodeado por nosotros, jugábamos como equipo, él lo entendió. Ahí nadie era más que nadie, nos decíamos las cosas con personalidad, nada de egos, todos en su camino, nadie veía si jugabas donde fuera, todos éramos iguales. Tenemos que hacerlo nuevamente, ahora no estamos disfrutando, lo digo como un hincha, con respeto”.

Pero así como hay quienes lo apoyan, hay otros que no están de acuerdo con el llamado de Rueda para que James vuelva a estar con el cuadro cafetero. Así lo hizo saber Alexis Martín Tamayo, quien es embajador de la casa de apuestas Betfair. “Cuando un jugador de fútbol decide irse a una liga tan exótica como esta es porque ya está pensando en otra cosa, seguramente quiere seguir disfrutando del fútbol, pero además ganar dinero y estar muy tranquilo, nada más”.

Por su lado, Carlos Antonio Vélez reaccionó tras conocer el llamado de James Rodríguez. “Lesionado y cuasi-suspendido. ¿será que no lo castigan después de semejante desatino? Vuelve a la selección James. Por si acaso y no lo saben estamos invictos y clasificados... no la vayan a embarrar”.

SIGA LEYENDO: