La reacción del español Ibai Llano frente al aguardiente colombiano: “Me estoy muriendo”

En un video titulado “El Tequila y el Aguardiente no quiero volver a probarlos en mi vida”, Ibai Llanos contó cómo pasó una noche de rumba con colegas de México y Colombia, donde fue convencido de tomar los tragos típicos de las dos naciones.

Entre los invitados con los que departió, se encontraba Juan Guarnizo, que aunque muchos creen que es mexicano, es oriundo de Ibagué, Colombia.

“Estos días he conocido a muchos ‘streamers’ mexicanos y yo ahora mismo estoy totalmente roto. Juan Guarnizo y Ari son dos personas absolutamente espectaculares. A Juan lo considero un amigo de verdad, hemos pasado noches”, dijo Ibai durante un live en el que contó su noche loca tomando los tragos.

En un primer video manifestó: “Yo, el tequila y el aguardiente, no quiero volver a probarlos en mi vida. A los mexicanos no los comprendo, es que no puedo más. Ellos se tomas 5 chupitos, explicando que eran tragos, de tequila y no sienten nada, yo no podía más”, agregó el español.

Sin embargo, en una segunda parte, Llano inició contando que la fiesta fue en su casa y que era genial sentirse en el ambiente latino, tenían un asado, estaban en compañías geniales y todo iva bien hasta en un momento en la noche él sintió que no podía más con el trago, “había un buen rollo, y supongo que todos estabamos en la misma sensación”

Detalló, que cuando no podía tomar más aguardiente, llegaba Juan Guarnizo y lo convencía con típicas frases como: “Hazlo por mí” o “Esto es típico de Colombia”.

“Me tomé un aguardiente y madre de Dios y de mi vida. Dije: ‘Me estoy muriendo de verdad’. Luego te vas tomando uno, dos, tres, 4 y madre de Dios”, contó el narrador español.

Con una cámara oculta, Ibai presentó a los primeros creadores de contenido que se suman al equipo que formó con Piqué

Este lunes, Ibai presentó a los dos primeros streamers que van a pasar a integrar el equipo que va a lanzar con Piqué y que va a estar enfocado en su escuadra de League of Legends para competir en la mayor liga de España.

“Amigos, en media hora os vamos a presentar a los dos primeros fichajes del equipo que tenemos Piqué y yo. Son dos streamers de entre 10 y 15 viewers. Y les vamos a hacer una cámara oculta en directo. Ellos creen que vienen a una entrevista. Están en el cine de casa sin móviles”, explicó el streamer a través e Twitter un poco antes de empezar el directo.

Cuando empezó la transmisión, y antes de empezar con la falsa entrevista, Ibai anticipó lo que se iba a ver: “Para el que no se haya enterado, hoy es un streaming muy especial. Porque vamos a enseñar, a presentar, los dos nuevos fichajes del equipo que tenemos Piqué y yo. Digo “el equipo que tenemos Piqué y yo” porque tenemos nombre, tenemos camiseta, tenemos logo, pero lo vamos a presentar el 15 de diciembre”.

Durante el directo Ibai explicó que aunque el proyecto está enfocado en el equipo de esports con el que van a competir “en la máxima categoría de League of Legends de España”, también van a contar con streamers y creadores de contenido.

“Hoy vamos a presentar a los primeros dos primeros streamers. Hace poquito decidimos dale la oportunidad a streamers con poquitos viewers. Hay gente muy buena por 10,15, 20 viewers y por alguna cosa la gente no los ve. He visto gente muy buena, pero en este caso he elegido a un chico y una chica. No se preocupen si alguien no ha sido elegido. Vamos a seguir fichando gente”, destacó.





