De nuevo al altar, la actriz Manuela González se comprometió por segunda vez.

A través de sus historias de Instagram, la actriz Manuela le contó el paso a paso a sus seguidores de la sorpresa que su esposo le tenía preparada para festejar una década de matrimonio, en la que ella resultó llorando.

En el primer video, ella muestra el momento en el que junto con su pareja se dirigía al aeropuerto, asegurandoque estaba a la expectativa por no saber a qué lugar del mundo irían, para celebrar.

“Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir; ‘no, que no te falte esto, que no te falte lo otro’ y no sé si lo hizo para despistarme”, contó la famosa en su cuenta de Instagram.

Al llegar al aeropuerto para bordar el viaje, Manuela no escatimaba en mostrar sus ancias por saber cual sería le destino del viaje, y ya en la fila de la aerolínea por la que viajarán, una mujer los atiende y les confirma el destino, Manuela abraza a su esposo y le dice que tiene gas de llorar.

Manuela González responde a quienes la critican porque su hijo se pinta las uñas

Tras una publicación que realizó la actriz Manuela González en la que publicó un par de fotografías en las que posan sus hijos Pedro (5 años) y Alma (3 años) y con Jerónimo, en donde se ven las uñas pintadas del pequeño, la artista resaltaó que por ello recibieron comentarios halagadores por su comportamiento como padres, pero también hubo comentarios con un sentido contrario.

“Compartí con ustedes, a propósito del Día del Amor y la Amistad, un post con algunos momentos de cómo pasamos este día (…) para mi sorpresa, el gran protagonista de este post fueron las uñas de Pedro, el color de las uñas de Pedro (…) muchos comentarios fueron positivos celebrando que nosotros como padres dejemos ser a nuestros hijos, pero también muchos otros con comentarios que me dejaron perpleja”, aseveró en primer lugar la actriz en sus Historias de Instagram.

Enseguida, la bogotana le planteó a su público unos interrogantes para generar conversación en torno a temas como la orientación sexual, la virilidad, entre otros.

“Por eso quiero hacerles una serie de preguntas: ¿ustedes piensan que el color de la ropa define el género de un niño o una niña?, ¿a ustedes como padres les preocupa que su hijo hombre decida jugar con una muñeca o que su hija decida jugar con dinosaurios o carros?, ¿ustedes creen que, si un niño pequeño decide pintarse las uñas de algún color, esto define su inclinación sexual?, ¿piensan que el pelo largo en los niños pone en duda su virilidad?, ¿a ustedes les preocupa la orientación sexual de sus hijos? (…) este es un tema para mí importante (…) me demuestra que seguimos viviendo en una cultura muy ignorante respecto a muchos temas”.

Un poco de la carrera de Manuela González

La actriz bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral. Algunas de sus producciones más recordadas son: ‘La baby sister’ (2000), ‘Ángel de la guarda’ (2003), ‘Novia para dos’ (2008), ‘La ley secreta’ (2018), además de producciones internacionales como ‘El señor de los cielos’ (2013).

También ha actuado en series web como ‘Susana y Elvira’ y ‘Antonia, la serie’.

Por otro lado, la relación sentimental entre Manuela González y Andrés Vasco supera los diez años.

